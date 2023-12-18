台灣可以！施振榮看準「零碳排科技」　掌握新能源技術輸出好機會

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Gunter Pauli是參與COP聯合國氣候變遷會議元老級的與會人士，他曾參加COP1、COP2和COP3，從COP1-2-3的經歷也使他成為氣候談判的早期見證者。也由於他的遠見，Gunter Pauli更早在1996年於COP2會議時就在日內瓦成立了零排放基金會（ZERI），投入零排放的研究和倡議。
時隔25年後，此次COP28會議Gunter Pauli接受主辦國阿拉伯聯合大公國的邀請，前往杜拜參與會議，並藉此機會與多個國家的代表進行交流，並向他們介紹Porrima實驗船，該船僅使用太陽能環繞地球的記錄而聞名，並且是第一艘在船上從海水中製取氫的船，也證明船舶擺脫化石燃料不僅是可行的，且已經做到了。
Gunter Pauli的目標是有一天可以讓移動性的最大污染者—海洋運輸業消除化石燃料，讓海運行業逐漸實現脫碳的目標。
此外，目前包括印尼及帛琉等國家，在Gunter Pauli洽談下，也表達希望進一步合作，希望打造Porrima「醫療船」，以服務島上居民。以往提供這類的服務，往往受限於燃料費用高昂，因而限制其營運服務的範圍，如果一旦能以Porrima零碳排船取代，則無需燃料成本，也可擴大服務的範圍。
施振榮表示，由於各方的需求迫切，目前負責設計Porrima的船舶中心團隊以及Porrima生態供應鏈都已積極投入並動員起來，除了將於明年底交付巴西Porrima 111零碳排船之外，預計Porrima醫療船也將於2025年在日本世博會中展出。未來並將加速整合台灣生態供應鏈及人才，以展現台灣隊的執行力。
施振榮近來積極整合台灣供應鏈進軍零碳船產業展開募資，包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技也都力挺，預計今年底資金到位，將組國家隊攜手打群架進軍全球巿場。施在今年10月底指出，保利馬公司已與奈及利亞知名投資銀行BlackBirch簽署合作意向書，合作內容包括提供5艘零碳排渡輪整船及95艘渡輪的科技設備及技術移轉，再加上岸上高空風帆能源系統，訂單價值數億美元。
施振榮表示，此次與BlackBirch投資銀行執行長Abiodun Sanusi簽署MOU，將由保利馬公司在將來提供5艘零碳排渡輪整船，預計2026年可以量產出貨，另外還有95艘渡輪在奈及利亞當地生產製造，由保利馬提供科技設備及技術移轉。這項合作還包括將提供當地的岸上高空風帆能源系統。