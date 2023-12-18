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台灣可以！施振榮看準「零碳排科技」　掌握新能源技術輸出好機會

▲宏碁集團創辦人施振榮今（18）日表示，台灣供應鏈與人才應掌握機會，讓台灣從能源輸入國轉型成為新能源技術的輸出大國，有效整合零碳排科技為全世界做出更大的貢獻。（圖／NOWnews資料照片）
▲宏碁集團創辦人施振榮今（18）日表示，台灣供應鏈與人才應掌握機會，讓台灣從能源輸入國轉型成為新能源技術的輸出大國，有效整合零碳排科技為全世界做出更大的貢獻。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

COP28聯合國氣候變遷大會再次揭示未來淨零碳排的大趨勢，宏碁集團創辦人施振榮今（18）日表示，台灣供應鏈與人才應掌握機會，讓台灣從能源輸入國轉型成為新能源技術的輸出大國，有效整合零碳排科技為全世界做出更大的貢獻。施振榮近年來看好淨零碳排趨勢商機，積極整合台灣供應鏈進軍零碳船產業。

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施振榮表示，保利馬公司共同創辦人Gunter Pauli日前赴巴西訪問，並赴杜拜參加COP28。在交流過程中，大家都向他表達對Porrima零碳排船的高度興趣，巴西地方政府更表達有意以此做為明年底舉辦G20會議接待領袖從機場到開會地點的水上交通工具。

Gunter Pauli是參與COP聯合國氣候變遷會議元老級的與會人士，他曾參加COP1、COP2和COP3，從COP1-2-3的經歷也使他成為氣候談判的早期見證者。也由於他的遠見，Gunter Pauli更早在1996年於COP2會議時就在日內瓦成立了零排放基金會（ZERI），投入零排放的研究和倡議。

時隔25年後，此次COP28會議Gunter Pauli接受主辦國阿拉伯聯合大公國的邀請，前往杜拜參與會議，並藉此機會與多個國家的代表進行交流，並向他們介紹Porrima實驗船，該船僅使用太陽能環繞地球的記錄而聞名，並且是第一艘在船上從海水中製取氫的船，也證明船舶擺脫化石燃料不僅是可行的，且已經做到了。

Gunter Pauli的目標是有一天可以讓移動性的最大污染者—海洋運輸業消除化石燃料，讓海運行業逐漸實現脫碳的目標。

此外，目前包括印尼及帛琉等國家，在Gunter Pauli洽談下，也表達希望進一步合作，希望打造Porrima「醫療船」，以服務島上居民。以往提供這類的服務，往往受限於燃料費用高昂，因而限制其營運服務的範圍，如果一旦能以Porrima零碳排船取代，則無需燃料成本，也可擴大服務的範圍。

施振榮表示，由於各方的需求迫切，目前負責設計Porrima的船舶中心團隊以及Porrima生態供應鏈都已積極投入並動員起來，除了將於明年底交付巴西Porrima 111零碳排船之外，預計Porrima醫療船也將於2025年在日本世博會中展出。未來並將加速整合台灣生態供應鏈及人才，以展現台灣隊的執行力。

施振榮近來積極整合台灣供應鏈進軍零碳船產業展開募資，包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技也都力挺，預計今年底資金到位，將組國家隊攜手打群架進軍全球巿場。施在今年10月底指出，保利馬公司已與奈及利亞知名投資銀行BlackBirch簽署合作意向書，合作內容包括提供5艘零碳排渡輪整船及95艘渡輪的科技設備及技術移轉，再加上岸上高空風帆能源系統，訂單價值數億美元。

施振榮表示，此次與BlackBirch投資銀行執行長Abiodun Sanusi簽署MOU，將由保利馬公司在將來提供5艘零碳排渡輪整船，預計2026年可以量產出貨，另外還有95艘渡輪在奈及利亞當地生產製造，由保利馬提供科技設備及技術移轉。這項合作還包括將提供當地的岸上高空風帆能源系統。

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