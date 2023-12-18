日相換人當？自民黨明年選黨魁　矢板明夫指最擔心「這人」立場

我是廣告 請繼續往下閱讀
民調結果顯示，由自民黨前幹事長石破茂以支持率25.7%奪下第一名，其次是前環境大臣小泉進次郎（15.9%）、數位大臣河野太郎（13.2%）、經濟安保相高市早苗（6.2％）、日本外相上川陽子（5.9％），目前的日本首相岸田文雄則位居第六名，支持率僅5.2％。
矢板明夫坦言，看到結果使他有一些吃驚。「因為前三名都是自民黨內的相對左派，也就是對中國比較友善的、在安倍時代被稱為「非主流派」的政治人物。」矢板明夫指出，安倍晉三過世後，安倍派被打壓，「現在這幾個人竟然都變成了可能爭取大位的熱門人選了。」
隨後矢板明夫也針對各個人選進行分析，指出石破茂雖然在一般民眾當中有人氣，但是在國會議員中的支持者很少。除非他能找到大的派系支持，否則，即使在第一輪投票中獲得第一，也很有可能在第二輪投票中被淘汰。
矢板明夫在文中解釋，自民黨總裁選的投票方式是，同黨的將近400名的國會議員，和全國112萬黨員的票，各占一半比例。如果所有的候選人都沒有過半，就會進行第二輪投票。由全黨國會議員，在第一輪得票最高的兩名候選人當中，投票選出總裁。
而小泉進次郎是小泉純一郎前首相的次子，今年僅42歲，來日方長。「按照他低調的性格，應該不會參加總裁選，大概率會去支持同屬神奈川自民黨黨部的前輩河野太郎。」
雖然河野太郎在民調中排名僅第三，但矢板明夫認為他很可能在得到黨內所有非主流派的支持下，挑戰自民黨總裁。矢板明夫指出，河野太郎的父親，是有名的「親中派」河野洋平。河野家的家族企業在中國有工廠，「會讓人聯想到前不久，剛剛退選的台灣前首富。政治立場讓人不放心。」
矢板明夫表示，高市早苗是安倍前首相最得意的弟子之一，是著名的親台派，「但最近堅持安倍路線的保守派處處被打壓、舉步維艱。她暫時應該不會出來選。」
而上川陽子和岸田文雄最後這兩個人選，矢板明夫認為他們都算是現在的「主流派」，政治立場相對中立，親中或親台的色彩不是很鮮明。「希望他們兩個人能整合出一個人，再聯手高市等保守派，捍衛安倍路線。」
最新民調顯示，岸田內閣的支持度已經又下降到22.3%，比一個月前的調查再掉6個百分點。不支持度衝上65.4%，比上次調查暴增近9個百分點。岸田的支持度在這項調查中已經連續三個月下滑。另外，日本民意對自民黨的政黨支持度落到26%，這是自民黨2012年12月重新掌握政權以來，長達11年時間內政黨支持度第一次掉到2字頭水準。