「您的一票 決定愛的力量」逾3000萬善款捐160家公益團體

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，台新走入校園，鼓勵師生認識社福，也開放臺北台新戰神主場賽進行快閃促票。其中，臺東社會處長期推動，今（2023）年創12家團體上榜佳績；今年基隆社會處也動員響應，使基隆10家團體全數獲獎。吳東亮宣佈本屆計309家團體及個人參與票選，社福領域(含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺)增發1,625萬元，在原72個獎項外，增發75個獎項，另針對未入選團體，台新將媒合天使團資源。
王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍感慨世界動盪，看見社福互助精神更加難得可貴，台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，台新公益平台讓社福展現自我，且平台穩健的責信機制使捐助跨越地緣。中華電信基金會副執行長高世威說明，善用科技並深耕社區，使網路到達的端點，能成為數位學習的起點。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲指出，今年將新捐一名特別獎鼓勵，殷盼社福開創永續商業模式以達自立。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊補充，今年得獎提案，將復能訓練結合AI與沉浸式互動體驗，精準並個別化提供長輩復能活動。公益傳播基金會執行長唐平榮則提出，影片反映創作者對社會責任的深理解，透過社群擴散使年輕人關注公益。
獲獎團體感言，公益傳播領域楊宇暄藉影片喚起大眾關注，為社會帶來溫暖。屏東椰子園老人養護之家林秋子指出，復能機器有助重拾復能動力，將導入自立科技照護失智長輩。屏東躍愛全人關懷協會邱馨梅發揮社企精神，結合獲利與公益，服務更多長者。基隆過港社區發展協會吳麗美體認疫情後數位學習的重要，將持續推動服務。由龍山寺捐助，高雄八方義行團關懷協會陳宏銘期待公益基金解決偏鄉服務輸送不易的窘境。王月蘭捐助桃園藍迪兒童之家李沛潔則認為，活動已是社福爭取的重要資源，提案將助於弱勢孩童紮根教育。
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