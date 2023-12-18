紅海危機造就「航海王」 運價漲！陽明、長榮、萬海股價旺到不行
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻，使得多家國際貨運公司，包括馬士基、達飛航運皆宣布暫停行經紅海並繞道航線，造成運價上漲，長榮與陽明也不排除跟進。「航海王」今（18）日漲聲響起！陽明終場大漲逾8%、長榮漲近6%、萬海漲幅也有4.5%。
記者許家禎／台北報導
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻，「青年運動」背後有伊朗撐腰，對外聲稱控制該國大部分地區，但並未得到國際社會的承認，然而全球有40%的國際貿易皆途經由這個位於葉門與非洲大陸之間的海峽，因此受到貨運市場的關注。
為此，瑞士地中海航運公司與法國達飛航運集團17日宣布暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。世界上數一數二的貨櫃運輸公司丹麥馬士基集團也宣布暫停行經紅海的所有貨櫃航運，德國貨櫃航運公司赫伯羅德同樣暫停紅海貨櫃船運到18日。大多航運公司皆表示會暫停該區域的航行，並且繞道南非好望角前往歐洲等地。
而SCFI貨櫃運價連三漲，15日最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲61.31點至1093.52點，週漲幅擴大至5.93%。反映運價上漲，上週五貨櫃三雄股價同步上揚，漲幅3%以上，而今日陽明盤中最高來到48.65元，終場大漲逾8%，來到47.85元。長榮收漲近6%，來到141.5元。萬海漲幅也有4.5%，來到52.9元。