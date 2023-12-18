中市消防及環保老舊車輛　議員：汰換略顯不足

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林德宇指出，台中市目前超過汰換年限15年的老舊消防車輛高達38.4%，為六都最高，對於第一線執勤的消防員的安全有相當嚴重的影響，因此針對老舊消防車輛的汰換，中央在113年度補助了台中市1.8億元的預算，那市府是否有編列相關的自籌配合款，明年度共可以汰換多少車輛？
消防局長孫福佑表示，針對汰換老舊消防車輛，明年度總計編列3.1億元預算（中央補助1.8億元、地方自籌1.3億元），預計汰換35輛消防車（水箱車24部、小型水箱車5部、水庫車6部，車輛超齡比例將降至23.2%，未來會持續配合中央補助款，逐年編列預算汰換老舊消防車。
林德宇表示，接獲許多環保局基層陳情，垃圾車故障率偏高，且每年編列的維修經費都不足，甚至有車輛駕駛區的冷氣，在夏天故障完全不能運作，讓同仁在相當惡劣的環境中工作。
林德宇則說，中央在113年度也有編列相關經費補助汰換老舊清潔車輛，主要的用意就是不要讓第一線的同仁每天都在惡劣的環境裡面來做垃圾清運的工作，若是預算不足的部分，市府應該要再追加預算來加速汰換。
環保局長陳宏益表示，針對環保老舊公務車輛汰換部分，中央共補助台中1159萬元汰換低碳垃圾車，中央環境部下半年度會視各縣市執行狀況，還有各縣市的平均車齡進行分批換購，目前已進入第二批，以車齡超過15年或故障不堪使用的車輛優先汰換。