謝京穎張書偉結婚「Energy第6人現身」 鄭人碩小薰同框破情變
43歲前Energy成員張書偉，演民視八點檔《市井豪門》與30歲謝京穎假戲真作，以要價30萬的1.54克拉鑽戒求婚成功，今（18）日登記結婚。現場演藝圈好友雲集，Energy第6人唐振剛低調出席祝福新人，情侶檔鄭人碩、黃瀞怡（小薰）也甜蜜現身。
記者羅凌筠／綜合報導
Energy團員經歷3代改組，第1代成員Toro離團5年後，才加入第3代成員唐振剛，而Energy創始團員至今還有群組，今年在Toro的牽線下，合體登上五月天演唱會擔任嘉賓，掀起資深迷妹的回憶殺，不過張書偉私底下與唐振剛一直有聯絡，是會約出來吃飯的好友。
張書偉拍攝徐若瑄鬼片《人面魚：紅衣小女孩外傳》時，與導演莊絢維、鄭人碩交情頗深，在登記儀式上，可以見到莊絢維夫婦與鄭人碩、小薰同框現身，鄭人碩5月出席公視《地獄里長》記者會時，親口否認與小薰分手，當時是說：「彼此都好好的，還在一起！」
謝京穎身穿露背白裙，在好友李又汝的陪同下，完成結婚儀式，經紀公司透露：「今天完成登記結婚，謝京穎沒有懷孕，接下來籌劃婚宴，還有準備進入《愛的榮耀》的工作。」民視大家長陳美鳳開心催做人：「當然等著喝喜酒，有沒有雙喜臨門啊？不曉得。」
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