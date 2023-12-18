葫蘆墩開圳300音樂會 透過音符傳遞對水圳土地之敬仰
紀念葫蘆墩圳開圳300週年，臺中市政府水利局在石岡水壩廣場舉辦「葫蘆墩開圳300音樂會」，由臺灣青年管樂團帶來「向呂泉生致敬」等系列悅身樂曲，藉由優質在地表演團隊演出，以及特色市集、木藝DIY體驗與彩繪牆等豐富活動，民眾更深入領略葫蘆墩圳流域「水清、米白、柴乾、餅香、查某水」人文映像。
記者金武鳯/台中報導
水利局長范世億表示，走過3個世紀的葫蘆墩圳，淵源流長，藉由音樂會活動號召各個年齡層參與，可以讓更多人瞭解葫蘆墩圳與地方的淵源，更可透過木藝DIY體驗、彩繪牆，認識葫蘆墩圳流域、農田、在地產業，喚起民眾對河流水文化與歷史的重視，感念先人蓽路藍縷的辛勞。
音樂會由愛之旅樂團開場，為活動增添熱鬧氣氛，並由臺灣青年管樂團帶來「向呂泉生致敬」、「水牛 向日葵 運動圖」、張雨生組曲「我的未來不是夢」、「天天想你」以及「叫做台灣的搖籃」等一系列悅耳樂曲，透過音符傳遞對水圳與土地的感謝，更使參與民眾感受葫蘆墩圳走過3個世紀的歷史風華。
除了耳畔響起的悠揚樂章，現場的特色市集有小農展售咖啡豆、花生、檸檬、鹹蛋糕、洛神花茶等在地農特產，買氣相當熱烈；此外還有大朋友小朋友最喜歡的彩繪牆，小朋友們透過手掌彩繪的方式共同畫出河川地圖，在了解河川文化的同時也增進親子互動；杯墊和鑰匙圈等木藝DIY製作，也讓民眾在體驗葫蘆墩百年人文產業特色的同時留下美好紀念。
在「葫蘆墩開圳300音樂會」優美的旋律、四溢的香氣與熱鬧氣氛中，民眾既歡樂也備受感動，相信葫蘆墩圳未來也將帶給大臺中地區更富庶、美好的未來。