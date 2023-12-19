特企／第十二屆台新名人慈善配對賽　邀高球女將攜客戶揮桿獻愛

台新金控總經理林維俊表示，長期以來，台新不僅支持各項體育活動，更融入公益善循環的理念，盡力結合體育與公益，做到高度推廣、深度關懷。從2011年開始舉辦高爾夫名人慈善配對賽，串連客戶與台新贊助的高球選手，共同參與慈善，累計前十一屆共吸引562 人次參與、募得逾兩千萬的公益捐款，今(2023)年邁入第十二屆，感謝客戶一路以來的支持，讓公益善循環得以不斷綿延。
台新銀行自2011年起致力推廣女子高球，贊助曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏、黃亭瑄等多位優秀選手，所贊助的高球女將多年來於國、內外賽事中屢創佳績，藉由每年歲末的「台新銀行名人慈善配對賽」，也以實際行動延續愛的力量。台新銀行支持每一份認真，讓美好永續，將持續力挺高球女將們在賽事舞台上綻放光芒，並一同延續這個別具意義的慈善傳統。
台新落實企業社會責任，長期支持體育發展，目前支持的體育類別已涵蓋空手道、高爾夫球、籃球、路跑等多種項目。台新銀行2022年榮獲教育部體育署「體育推手獎」，首度入圍即拿下「贊助類金質獎」，今(2023)年再度榮獲教育部「運動企業認證」，為第四度取得認證，對內積極喚醒員工健康意識，對外不遺餘力支持體育好手及體壇茁壯發展，長期耕耘深受外界肯定。
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