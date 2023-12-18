民眾撿到皮夾 台南警靠一張房卡找到日籍皮夾失主

台南市政府警察局第二分局民權派出所警員陳俊廷檢視李姓男子拾獲皮夾的內容物，內有新台幣6千餘元、還有日本籍濱田先生的名片、金融卡、及一張和意路飯店的房卡等重要物件，但皮夾內有6千餘元還有一些重要證件之下，竟然還沒有民眾至派出所報案，研判很有可能是遺失人連皮夾掉了都還不知道，便利用皮夾內飯店房卡、及日籍名片等足資查證身分之物件，派遣巡邏員警至和意路飯店詢問是否有皮夾失主濱田先生入住，希望能夠直接發還給遺失人，經飯店服務人員查詢後確實有日籍濱田先生入住飯店的資料，但當時濱田先生尚未返回飯店內休息，員警只能先留下訊息請飯店日文翻譯服務人員告知幫忙聯繫。
後來日籍遊客濱田先生下午6時許結束台南旅遊行程返回飯店休息後，飯店服務人員馬上聯繫民權派出所，警員陳俊廷接獲通知也立即拿著民眾拾獲的皮夾送至和意路飯店發還給日籍濱田先生。濱田先生說，他跟團來台灣旅遊，下午參觀了台灣文學館走出館外後皮夾放在口袋中，可能是無意間滑落出來掉落至地上，若台南警察沒有這麼積極的聯絡之下，完全渾然不知皮夾已經遺失了，非常感謝台灣警察這麼熱心的幫忙。
第二分局表示，為民服務是警察的重要工作，警員陳俊廷不僅主動積極，更是設法絞盡腦汁尋覓失主，除讓皮夾物歸原主外，重要的是讓遺失民眾免於焦急無助的心理煎熬。民權所員警積極協助並及時化解民眾困境、圓滿達成為民服務要務，深獲肯定、備受好評。
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