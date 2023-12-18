強烈冷氣團連4天急凍！北台灣最冷不到10度 挑戰入冬首波寒流
中央氣象署提醒，明（19）日新的一波冷氣團報到！週五（12月22日）清晨氣溫最低，北部、中部都落在攝氏10度左右，有機會挑戰今年入冬首波寒流，這波冷空氣將持續影響至週六（12月23日），明天晚間開始明顯降溫，週三、週四（12月20日、12月21日）則是越晚越冷，民眾未來幾天務必做好保暖準備，以防心血管疾病、感冒突發。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員曾昭誠指出，明天下半天，新一波冷空氣南下報到，強度為強烈大陸冷氣團或寒流，晚間明顯降溫，各地氣溫約落在攝氏16至17度，週三、週四氣溫一路下滑，週五清晨達到近期氣溫最低點，北台灣低溫只有攝氏10度甚至更低、中部也有接近攝氏10度低溫、南部攝氏13度，空曠地區再降攝氏1至2度，週六白天才會逐漸回溫。
降雨部分，曾昭誠說明，明天東北風跟著增強，迎風面北部及東半部會出現降雨，週三基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有大雨發生的機率，週四至週六，降雨範圍縮小至到桃園以北、東半部。
曾昭誠提及，週末兩天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地天氣仍偏冷，尤其在北台灣整天溫度都不超過攝氏20度，其它地區早晚涼冷、白天溫暖舒適的；降雨上，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。不過下週日（12月24日）另一波大陸冷氣團接力，預計影響到下週二，平均溫度北部約攝氏13度、中南部約攝氏15至20度，這波冷空氣水氣較少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有雨。