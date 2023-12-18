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棒球／「國防部長」張育成支持公益　12月23日舉辦實戰球具拍賣會

▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，圖為其在2023世界棒球經典賽所穿實戰球衣。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）
▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，圖為其在2023世界棒球經典賽所穿實戰球衣。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）

NOWnews/綜合報導

旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，已連續舉辦三年的公益活動將透過全球網路直播方式，拍賣15項獨一無二的實戰球具，讓球迷能夠無國界共同參與線上競標，拍賣所得扣除必要成本後將全數捐贈給公益團體，期望能以實際行動邀請球迷們一同響應公益，攜手為社會奉獻一份心力。

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球場光影下的15項實戰球具

▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）
▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）
今年，張育成特別挑選出15項具有特殊意義的球具，每一項球具不僅承載著他棒球生涯中重要時刻，更是過去比賽中精彩瞬間的見證者，記錄他無數場比賽中的汗水與激情。

其中最引人注目的莫過於張育成今年初在世界棒球經典賽（WBC）中披上的中華隊戰袍、特製的釘鞋和敲出兩支關鍵全壘打的球棒；此外，拍賣品還包括六支他效力於波士頓紅襪時擊出的全壘打球棒，這六支球棒不僅有四支成功挑戰了紅襪主場芬威球場的綠色怪物，更見證了他在大聯盟生涯中的第20轟，成為他職業生涯的一個重要里程碑。

▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，圖為實戰球棒。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）
▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，圖為實戰球棒。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）
期許更多球迷一同共襄善舉

張育成長年關注弱勢團體，舉辦公益拍賣的初衷就是希望可以透過自己的力量，幫助到更多需要幫助的人，在過去兩年的拍賣會中，獲得許多球迷與善心人士的慷慨支持，共捐出逾兩百萬善款。今年他期望凝聚更多人的力量，共同為社會盡一份心力，將愛與關懷傳遞更遠、更廣。此次公益拍賣活動所得扣除必要成本後，將捐贈給多個公益團體與母校，包括家扶基金會、沐風關懷協會、臺東縣泰源國民中學、泰源國小、臺中德芙蘭國小及社團法人中華小兔子新生命協會，這些受贈單位分別致力於推動體育獎學金、培訓少棒隊、支援弱勢族群、提供教育資源，以及培訓視障者成為專業咖啡師。

▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，圖為實戰球棒。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）
▲旅美好手張育成將於今年12月23日（六）舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，圖為實戰球棒。（圖／金斯頓運動行銷公司提供）

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