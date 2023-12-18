屏縣首創毒檢全方位鑑驗實驗室啟用

屏東縣政府110年斥資千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，112年更耗資1500萬元，率全國衛生單位之先，建立檢測標準更加嚴苛的「毒品鑑驗實驗室」。今（18）日舉辦了毒品鑑驗實驗室啟用儀式，屏東縣長周春米強調，這項新實驗室能夠縮短檢驗分析時間，協助司法、檢察、衛生等單位更有效率地打擊犯罪。
記者莊全成／屏東報導
周春米指出，近年來毒品問題愈加嚴峻，不僅數量增加，更有新型態不斷湧現，對毒品鑑驗提出更大挑戰。過去，縣府需委請外縣市機關進行毒品鑑驗，耗時1至2個月。110年成立的濫用藥物檢測實驗室已大幅縮短尿液檢驗時間；而新成立的「毒品鑑驗實驗室」，更是全國首創，提供高效率、高精準的毒品檢驗服務。
周春米表示，經過長達一年的技術開發和籌備工作，毒品鑑驗實驗室已於112年12月通過審查，取得毒品檢驗機構認證。未來，將與警察局、地檢署等合作，協助毒品查緝，共同保護下一代，營造屏東成為無毒的希望城市。
衛生局長張秀君表示，衛生局將除了投入檢驗團隊，與各單位攜手合作進行毒品查察，也透過屏東縣毒品危害防制中心提供的線上即時諮詢、醫療戒治、心理諮商、社會福利資源、就業輔導等服務，應對毒品使用者的行為問題。呼籲民眾多關心身邊朋友和家人的身心健康，共同努力創造無毒、健康的環境。