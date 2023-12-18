被控為郭台銘連署賄選 羅廷瑋服務處主任踢館江肇國遭反制
民進黨台中市第6選區立委參選人江肇國今天指控同選區國民黨對手羅廷瑋的服務處主任石國勳，以金錢為鴻海創辦人郭台銘收購總統、副總統候選人連署書。石國勳下午拿著挑戰書，前往江肇國服務處前開記者會，江的助理們播放競選歌曲、大喊「犯罪請到地檢署，不要在這裡開記者會」反制。目前是富台里長的石國動強調，江的指控若真有其事，自己願退出政壇，否則請江肇國退出政壇。
記者顏幸如／台中報導
江肇國今（18）日在立院黨團開記者會，踢爆國民黨對手羅廷瑋辦公室主任石國勳，涉及為鴻海集團創辦人郭台銘買連署書，並公布錄音檔「業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」，以及Line群組對話截圖等證據。羅廷瑋則發佈書面聲明，指相關事件已進入司法程序，江肇國的指控與他無關，烏龍爆料可能會有沈重法律責任，並預告明天上午將開記者會澄清。
石國勳則於今天下午4點帶著「挑戰書」，前往江肇國位於台中市五權路的服務處門口開記者會，江肇國助理們見狀，立即將競選歌曲的聲量開到最大，眾人舉著「羅廷瑋主任涉及賄選，自己找檢調說明」的標語，大喊「犯罪請至地檢署，不要在這裡開記者會」。
由於干擾聲音很大，石國動幾度無法說明，因此撤到5間店面外受訪，他表示江肇國這陣子選情告急，不斷抹黑造謠，他準備挑戰書就是要捍衛自己清白、呼籲檢調調查。
石國勳說，挑戰書內容是請江肇國不要為自己選情抹黑對手，若他涉及任何賄選不法，未來將退出政壇，若無不法，也請江肇國終生退出政壇。很遺憾服務處不被受理，還用干擾的方式阻撓記者會進行。
江肇國則敬告羅廷瑋，犯罪的人應該去地檢署，不用找人到他的服務處鬧場、轉移焦點。踢館改變不了犯罪事實、違法亂紀的行為，他質疑這麼囂張的團隊，真的可以當好民意代表嗎？
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