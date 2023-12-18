崑山科大二度獲世界綠色大學 南部唯一入榜私立科大

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2023世界綠色大學評比於12月5日公布排名，今年共有84個國家、1183所大學參加，台灣共計有31所學校入榜，本次由印尼大學主辦，評估大學在推動永續及環保上的努力。崑山科大在李天祥校長帶領下，實踐永續校園環境和致力淨零排放為目標，積極貫徹ESG（環境、社會和治理）概念。
此外，學術副校長周煥銘也召集總務處及環境安全衛生組、教務處、學務處、研發處、電算中心與綠能科技研究中心，共同完成校園環境保護與永續發展基礎資料調查與分析，再度參與評比。今年整體表現提升，總成績跳躍式晉升獲得全球第356名，為全球總排名前30%，顯見近年該校執行淨零成效卓越。
由李天祥校長親自領軍全校投入各項減碳活動，並於2022年8月攜手財團法人臺灣永續能源研究基金會(TAISE)簽署「大學永續發展倡議書」，共同為追求永續發展而實踐具體行動，持續以實踐ESG、推動聯合國永續發展目標為己任，進一步擴大社會影響力，實現更全面的環境保護和永續發展目標，並為社會提供更多價值。
此外，為降低學校用電使用量及排碳量，該校導入智慧型電力監控系統，進行時控及溫控，推動用電設備汰舊換新，如使用低耗能冰水主機、冷卻水塔、LED燈、熱泵等，大量降低電力浪費，相較於2015年基期，2021年節電約221萬度，減少碳排1123公噸，近年更將節電技術推廣至社會，響應政府政策進行產業節電輔導。