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吳慷仁摯友力挺《富都青年》！影帝化身寵粉魔人「當場打觀眾頭」

▲吳慷仁高雄老同學包場力挺《富都青年》，影帝化身寵粉魔人「當場打觀眾頭」重現電影經典劇情。（圖／甲上）
▲吳慷仁高雄老同學包場力挺《富都青年》，影帝化身寵粉魔人「當場打觀眾頭」重現電影經典劇情。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導的電影《富都青年》由金馬影帝吳慷仁、陳澤耀主演，全台累計票房突破新台幣6300萬元！金馬影帝吳慷仁高雄老同學包場力挺電影，他也當起「寵粉魔人」重現經典劇情，拿蛋敲打觀眾額頭，畫面有趣。

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▲《富都青年》監製李心潔（左起）、導演王禮霖與陳澤耀。（圖／甲上）
▲《富都青年》監製李心潔（左起）、導演王禮霖與陳澤耀。（圖／甲上）
日前導演王禮霖帶著監製李心潔、吳慷仁、陳澤耀回到馬來西亞盛大舉辦首映，果然開出票房佳績，上映首週就有超過50場包場活動，概括不同友族同胞的場次，導演王禮霖、監製李心潔與陳澤耀立刻開啟多種語言模式，華語、馬來文、英文、粵語不停切換和現場觀眾交流，充分顯現馬來西亞當地多元族群的特色。

導演王禮霖發現，電影惹哭眾多女性觀眾，但男性觀眾卻是嚎啕大哭，哭聲最讓人心碎。《富都青年》兩兄弟之間的深刻情感打動人心，離別戲更是直接擊敗觀眾的淚腺。監製李心潔則在分享會上說道，張艾嘉看過電影後給予肯定，讓她有感沒辜負師傅的栽培。

▲吳慷仁為電影《富都青年》勤跑映前、映後活動。（圖／甲上）
▲吳慷仁為電影《富都青年》勤跑映前、映後活動。（圖／甲上）
台灣觀眾佳評如潮，吳慷仁特別到台中以及家鄉高雄出席映前、映後座談，現場更有許多來自馬來西亞的同學與教授、住高雄的香港人、世界各地的交換學生、遠從澎湖奔波到高雄看電影支持的觀眾，觀眾年齡層相當廣泛！

吳慷仁在高雄的國中同學更大方包場，以行動展現支持。看到大批不辭千里而來的觀眾，吳慷仁變身「寵粉魔人」，親自為幸運觀眾一個個重現經典敲蛋畫面，笑說：「這幾場見面會的感想是台灣的蛋比馬來西亞的硬，比較難敲破！」

觀眾問到在馬來西亞當地的生活觀察，吳慷仁表示：「希望你們在電影裡感受到馬來西亞的太陽、汗水和氣味，能夠喜歡這對兄弟，也能認識在馬來西亞這樣生活的人們，當地有很多像電影中阿邦、阿迪這樣身世的人，但他們真正想要的或許不是身分證，而是身分認同跟愛，希望《富都青年》可以被大家所疼愛。」電影《富都青年》現正熱映中。

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