深澳鐵道自行車奪觀光亮點獎 12月換裝耶誕限定版主題活動登場
日前榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」的「深澳鐵道自行車」，為了持續帶給民眾不同的騎乘體驗，在充滿耶誕氛圍的12月，深澳鐵道自行車的光雕隧道換上耶誕主題限定版，以耶誕老公公、聖誕樹及雪人為主軸，透過動畫編排帶來獨特的耶誕聲光體驗，邀民眾前往體驗不一樣的耶誕主題觀光及休閒活動。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，全台唯一海岸線鐵道自行車的「深澳鐵道自行車」，透過跨部會整合，以鐵道自行車概念翻轉廢棄鐵道，獨特地理位置完美呈現如畫的山海景緻，而富有地方意象特色的俏皮河豚造型自行車，深獲遊客喜愛，全程以腳踩方式前進，展現對環境尊重也符合永續發展理念；而沿線繽紛民宅彩繪牆面，以及季節性主題光雕隧道，讓深澳鐵道自行車成為獨一無二觀光寶藏，贏得了評審們一致好評。
新北市政府觀光旅遊局指出，除了即日起至12月31日止的耶誕主題限定版光雕隧道外，在22日至25日之間還有推出「限定快閃聖誕趴」活動，只要在活動期間搭乘深澳鐵道自行車並於Google評論留下5星好評，即可獲得「驚喜刮刮卡」，中獎率百分之百，可獲得包含鯊魚抱枕、手提袋、小錢包、摺疊購物袋、幸運御守、鑰匙圈等驚喜好禮。
新北市政府觀光旅遊局說明，另外活動期間搭乘深澳鐵道自行車，並在臉書按讚及加入深澳鐵道自行車粉絲團，公開分享活動貼文留言「我愛深澳聖誕趴」並標註2位好友，即可抽Apple Watch等多項好禮，歡迎民眾前往參加抽好禮。更多消息可持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁。