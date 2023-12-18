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秋竹法王榮任「寧瑪巴」掌教領袖　宗教盛事各界代表出席同賀

▲秋竹法王捐助高雄市淨覺社會福利基金會、台灣盲人重建院、幸福基金會等5個社福團體。（圖／寧瑪巴白玉塔唐佛學會提供）
▲秋竹法王捐助高雄市淨覺社會福利基金會、台灣盲人重建院、幸福基金會等5個社福團體。（圖／寧瑪巴白玉塔唐佛學會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

寧瑪巴為藏傳佛教最古老的傳承之一，信眾遍布全球，高雄市寧瑪巴白玉塔唐佛學會今(18)日假台北圓山大飯店舉行掌教領袖榮任大典，包括中國佛教會理事長淨耀大和尚、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等海內外各界代表出席同賀，不僅是顯密大融合，也是台灣難得一見的宗教大融合盛事。

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▲秋竹法王登法座榮任寧瑪巴掌教領袖。（圖／寧瑪巴白玉塔唐佛學會提供）
▲秋竹法王登法座榮任寧瑪巴掌教領袖。（圖／寧瑪巴白玉塔唐佛學會提供）
大典進行儀式兼採顯密儀軌，有高雄市佛教會釋圓戒理事長領眾恭誦普賢行願品，亦有藏傳釋迦仁波切率西藏喇嘛演出金剛舞祝禱，榮任大典秋竹法王戴上傳承至高象徵「見即解脫」蓮花生大士法帽，現場信眾搖旗歡呼「1218寧瑪巴發發發」，將活動氣氛推向了最高潮。

在典禮圓滿後，也同時舉辦了供養千僧素齋盛會，虔誠禮請諸山長老、法師慈悲應供，同霑利樂。齋僧開放千人報名，短短幾小時即額滿，法會場分布圓山大飯店3處，逾2千人參與盛況空前。另當天亦捐助高雄市淨覺社會福利基金會、台灣盲人重建院、幸福基金會等5個社福團體，體現佛教慈悲眾生的精神。

▲台灣顯密教界踴躍出席，盛況空前。（圖／寧瑪巴白玉塔唐佛學會提供）
▲台灣顯密教界踴躍出席，盛況空前。（圖／寧瑪巴白玉塔唐佛學會提供）
秋竹法王致詞時表示，擔任掌教法王不是要在法座上給大家膜拜的，而是希望多接觸基層的人，扮演起「寧瑪巴總公僕」的角色，為基層做事。強調擔任掌教領袖，希望從基層出發、聆聽基層的精神重點。

當天來自海內外各界代表，包括印度、尼泊爾、泰國、柬埔寨、緬甸、澳洲、越南、馬來西亞、大陸等僧俗代表齊聚。台灣佛教界領袖包括中國佛教會理事長淨耀大和尚、中華佛寺協會副理事長傳燈大和尚、南部供佛齋僧功德會理事長心茂大和尚，以及宗教聯誼會、大高雄、新北市、嘉義縣等佛教會理事長也都到場致賀，盛況空前。

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