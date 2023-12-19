加油站驚見特斯拉！眾笑稱「洗車等付錢」　國外魔改汽油發電機　

聖誕2023／拚必勝客！花圈披薩中空有料　可以吃的聖誕花圈脆皮雞

▲Tino's Pizza堤諾義大利披薩應景推出可以吃的「聖誕花圈」，墨西哥辣烤雞花圈披薩、蘿勒小螃蟹花圈披薩兩種口味，跟必勝客拚了；王品莆田則有「聖誕花圈脆皮雞」可以吃。（圖／森邦集團提供）
▲Tino's Pizza堤諾義大利披薩應景推出可以吃的「聖誕花圈」，墨西哥辣烤雞花圈披薩、蘿勒小螃蟹花圈披薩兩種口味，跟必勝客拚了；王品莆田則有「聖誕花圈脆皮雞」可以吃。（圖／森邦集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

聖誕花圈也能拿來吃！Tino's Pizza堤諾義大利披薩應景推出可以吃的「聖誕花圈」，今年年終打造「聖誕圈在一起」主題美食，一次開發「墨西哥辣烤雞花圈披薩」、「蘿勒小螃蟹花圈披薩」兩種口味，要跟必勝客拚了；而王品集團旗下新加坡第一中餐品牌「莆田」，則有酥脆多汁的「聖誕花圈脆皮雞」可以吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌Tino's Pizza堤諾打造「聖誕花圈」披薩
聖誕花圈又稱「福臨圈」，代表祝福降臨之意，Tino's Pizza堤諾義大利披薩便延伸美意，打造「聖誕圈在一起」主題美食，將義式披薩製作成聖誕花環的造型，搭配主廚精心調製波隆那紅醬、青醬基底，並結合辣味烤雞、酥炸小螃蟹等繽紛配料，紅紅綠綠超有過節氣氛。

「墨西哥辣烤雞花圈披薩」以墨西哥青辣椒結合香滑嫩烤雞肉，加上鹹香伊比利豬臘腸提鮮；而「蘿勒小螃蟹花圈披薩」則以特調蘿勒青醬搭配酥炸小螃蟹及鱈場蟹味棒，吃得到滿滿海鮮風味。

▲堤諾新品聖誕花圈系列披薩限定上市，每份300元。（圖／森邦集團提供）
▲堤諾新品聖誕花圈系列披薩限定上市，每份300元。（圖／森邦集團提供）
還有「酥炸小螃蟹與脆薯」、及「可可QQ球與吉拿棒」等開胃小點；單點任一主餐，拍照打卡即贈「可可QQ球與吉拿棒」一份。多人聚餐則可選擇「聖誕節套餐」爽吃墨西哥辣烤雞花圈披薩＋蘿勒小螃蟹花圈披薩＋酥炸小螃蟹與脆薯＋可可QQ球與吉拿棒＋2杯飲品（任選100元以下），只要特價869元（原價1068元）。

▲聖誕節限定套餐特價869元；可可QQ球與吉拿棒單點109元、酥炸小螃蟹與脆薯單點159元。（圖／森邦集團提供）
▲聖誕節限定套餐特價869元；可可QQ球與吉拿棒單點109元、酥炸小螃蟹與脆薯單點159元。（圖／森邦集團提供）
📌王品莆田開吃「聖誕花圈脆皮雞」、SAKImoto 聯名甜點
王品集團旗下新加坡第一中餐品牌「莆田」，年末打造應景聖誕餐點「聖誕花圈脆皮雞」，嚴選肉質鮮嫩的鹿野雞，歷經九道繁複工序，成就酥脆外皮與多汁鮮嫩的肉質，搭配外圈沙拉裝飾就是可以吃的聖誕花圈。

▲王品莆田開吃「聖誕花圈脆皮雞」。（圖／翻攝自莆田FB）
▲王品莆田開吃「聖誕花圈脆皮雞」。（圖／翻攝自莆田FB）
還有與SAKImoto聯名的「濃雪鮮乳生吐司」甜點，高溫酥炸極生生吐司，搭配酸甜莓果，灑上雪白糖粉，入口滿是幸福。即日起至2024年1月7日限定販售。

▲堆得像聖誕樹的「濃雪鮮乳生吐司」，是與日本SAKImoto聯名的甜點。（圖／翻攝自莆田FB）
▲堆得像聖誕樹的「濃雪鮮乳生吐司」，是與日本SAKImoto聯名的甜點。（圖／翻攝自莆田FB）

必勝客「買1送5」隱藏代碼！披薩買大送2小+烤雞　拿坡里炸雞25元

麥當勞雞塊「買10送10」優惠碼曝光！歡樂送最新5款「買一送一」

肯德基「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」449元！拚必勝客「買1送5」

Tiffany「Blue Box Cafe Taipei」開幕搶先看！今起開放預約訂位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞