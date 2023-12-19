聖誕2023／拚必勝客！花圈披薩中空有料　可以吃的聖誕花圈脆皮雞

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聖誕花圈又稱「福臨圈」，代表祝福降臨之意，Tino's Pizza堤諾義大利披薩便延伸美意，打造「聖誕圈在一起」主題美食，將義式披薩製作成聖誕花環的造型，搭配主廚精心調製波隆那紅醬、青醬基底，並結合辣味烤雞、酥炸小螃蟹等繽紛配料，紅紅綠綠超有過節氣氛。
「墨西哥辣烤雞花圈披薩」以墨西哥青辣椒結合香滑嫩烤雞肉，加上鹹香伊比利豬臘腸提鮮；而「蘿勒小螃蟹花圈披薩」則以特調蘿勒青醬搭配酥炸小螃蟹及鱈場蟹味棒，吃得到滿滿海鮮風味。
還有「酥炸小螃蟹與脆薯」、及「可可QQ球與吉拿棒」等開胃小點；單點任一主餐，拍照打卡即贈「可可QQ球與吉拿棒」一份。多人聚餐則可選擇「聖誕節套餐」爽吃墨西哥辣烤雞花圈披薩＋蘿勒小螃蟹花圈披薩＋酥炸小螃蟹與脆薯＋可可QQ球與吉拿棒＋2杯飲品（任選100元以下），只要特價869元（原價1068元）。
📌王品莆田開吃「聖誕花圈脆皮雞」、SAKImoto 聯名甜點
王品集團旗下新加坡第一中餐品牌「莆田」，年末打造應景聖誕餐點「聖誕花圈脆皮雞」，嚴選肉質鮮嫩的鹿野雞，歷經九道繁複工序，成就酥脆外皮與多汁鮮嫩的肉質，搭配外圈沙拉裝飾就是可以吃的聖誕花圈。
還有與SAKImoto聯名的「濃雪鮮乳生吐司」甜點，高溫酥炸極生生吐司，搭配酸甜莓果，灑上雪白糖粉，入口滿是幸福。即日起至2024年1月7日限定販售。