好好聽文創舉辦「台北知識跨年講座」聚焦全球議題

好好聽文創將在2023年12月31日下午，於台北市舉辦一場世紀對談！這場世紀對談活動邀請到前參謀總長李喜明將軍、前內政部長李鴻源、前經濟部長尹啟銘、前立委郭正亮，四位大師共同來一場關於全球暖化氣候變遷、地緣政治軍事衝突、全球經濟發展變化等與民眾息息相關的知識交流，並由知名電視節目「大雲時堂」主持人李四端擔任引言主持，在2024年即將來到的前夕，讓民眾更能理解全球趨勢，面對2024做好準備！
好好聽文創傳媒董事長潘祖蔭表示，舉辦這場世紀對談的初衷，是有感於隨著全球性各種挑戰不斷發生，經濟發展、氣候變遷、或是國與國之間的軍事衝突變的威脅日益嚴重，雖然有些議題感覺離台灣很遠，但有些卻就發生在我們眼前，對人類和地球的未來卻是會產生許多不可預知的變化，所以才規劃在這年終歲末的時候，舉辦一場世紀對談的「知識跨年」講座。
在這場講座中，將透過李四端的引言與前參謀總長李喜明、前內政部長李鴻源、前經濟部長尹啟銘，以及前立委郭正亮五人之間的對談，將他們所擁有的專業知識和精闢的見解，進行系統性的交流，預計將提供一場高水準的知識饗宴，非常的精彩！
這場跨年的知識講座，也得到眾多企業大力支持，包括靖天電視、磐石集團、愛爾麗醫美集團、遠雄集團、麗寶集團、旺旺友聯產險、以及食品業批發的佼佼者耀盛國際。
「2023-2024知識跨年講座」活動將在12月31日下午2點半，於台北市光復南路Corner Max舉行，有興趣的朋友共襄盛舉前來參加，一起用知識來跨年，為更美好的未來一起努力。了解更多關於「2023-2024知識跨年講座」活動，可洽電話：02-2659-8511或講座報名。