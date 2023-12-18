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大撒幣救生育！韓國仁川推0至18歲補助政策　全領可拿1億韓元

▲韓國仁川宣布生育補助新政策，所有當地出生的小孩將提供補助到18歲為止。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國仁川宣布生育補助新政策，所有當地出生的小孩將提供補助到18歲為止。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國越來越多人選擇不婚不生，生育率連年下滑，去年新生兒總數降到只剩24.9萬名，創下最低紀錄。韓國政府頻頻出招，希望搶救生育率，仁川廣域市18日宣布「1億Plus我的夢想」計畫，對所有在仁川出生的小孩提供補助直到18歲為止，累計金額達1億韓元（約台幣241萬元）。

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根據《韓聯社》報導，仁川目前現有的生育福利多達7250萬韓元（約台幣174.8萬元），其中包括懷孕和分娩醫療費100萬韓元（約台幣2.4萬元）、在小孩0至1歲使用的生活補助券200萬韓元（約台幣4.8萬元）、慰勞照顧0至1歲小孩辛苦的父母津貼1800萬韓元（約台幣43.4萬元）、保育和伙食費2540萬韓元（約台幣61萬元）、國小至高中教育費1650萬韓元（約台幣39.8萬元）。

仁川廣域市市長劉正福18日宣布了「1億Plus我的夢想」計畫，將在現有生育福利基礎上追加超過2800萬韓元（約台幣67.5萬元）的補助，包括840萬韓元（約台幣20.2萬元）天使支援金、1980萬韓元（約台幣47.7萬元）的兒童夢想津貼，以及孕婦交通補助費50萬韓元（約台幣1.2萬元）

據了解，天使支援基金是針對2023年出生、明年滿1歲的兒童實施，從1歲到7歲這段期間，每年支付120萬韓元（約台幣2.9萬元），共840萬韓元；兒童夢想津貼則是韓國首個為8至18歲整個學齡階段提供費用支持的計畫，只要是2024年出生的兒童，從滿8歲開始就能每月領15萬韓元（約台幣3620元），直到過了18歲為止，總計1980萬韓元。另外，已經出生但尚未滿8歲的小孩，也能按照比例拿到兒童夢想津貼。

若全數領取上述補助款，直到18歲為止共將領取1億韓元津貼，且依據個人情況與收入等資格，最多可拿到3億多韓元的補助。

劉正福表示，仁川市此次推出的生育政策重點是在於，讓孩童從出生到18歲的各個成長階段都能獲得不間斷的支持。他隨後補充稱，這不僅僅是增加補助金，讓國家政策更加完善，並在必要的地方擴大支援。

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