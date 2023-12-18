大撒幣救生育！韓國仁川推0至18歲補助政策　全領可拿1億韓元

我是廣告 請繼續往下閱讀
仁川廣域市市長劉正福18日宣布了「1億Plus我的夢想」計畫，將在現有生育福利基礎上追加超過2800萬韓元（約台幣67.5萬元）的補助，包括840萬韓元（約台幣20.2萬元）天使支援金、1980萬韓元（約台幣47.7萬元）的兒童夢想津貼，以及孕婦交通補助費50萬韓元（約台幣1.2萬元）
據了解，天使支援基金是針對2023年出生、明年滿1歲的兒童實施，從1歲到7歲這段期間，每年支付120萬韓元（約台幣2.9萬元），共840萬韓元；兒童夢想津貼則是韓國首個為8至18歲整個學齡階段提供費用支持的計畫，只要是2024年出生的兒童，從滿8歲開始就能每月領15萬韓元（約台幣3620元），直到過了18歲為止，總計1980萬韓元。另外，已經出生但尚未滿8歲的小孩，也能按照比例拿到兒童夢想津貼。
若全數領取上述補助款，直到18歲為止共將領取1億韓元津貼，且依據個人情況與收入等資格，最多可拿到3億多韓元的補助。
劉正福表示，仁川市此次推出的生育政策重點是在於，讓孩童從出生到18歲的各個成長階段都能獲得不間斷的支持。他隨後補充稱，這不僅僅是增加補助金，讓國家政策更加完善，並在必要的地方擴大支援。