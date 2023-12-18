宇瞻科技響應認養咖啡樹 實踐ESG生態永續發展責任

我是廣告 請繼續往下閱讀
宇瞻科技是率先認養咖啡樹企業，今年邁入第2年。農村水保署表示，宇瞻科技與古峰產銷履歷咖啡樹認養的合作模式，是透過企業認養降低咖啡產業推動產銷履歷種植的高成本風險，維持生態物種的多樣性與守護環境棲地，進而保障農民收入與利潤，落實生態永續地方產業目標。
宇瞻科技陳益世董事長表示，他一直都很喜歡品味各種咖啡，去年獲知農村水保署南投分署及古峰咖啡共同合作的咖啡樹認養專案，便欣然同意參與，今年度已邁入第二年，未來會長久合作下去。
陳益世表示，古峰咖啡莊園採行友善農法，不噴灑農藥、除草劑栽植，吸引很多鳥禽築巢覓食，古峰還特別保留一片土地供藍鷴棲息，他認為古峰的作法，與瞻宇落實環境保護、關懷社會的ESG理念相符，去年起就率先響應，認養20棵咖啡樹。
讓陳益世開心的是，去年收成的咖啡豆，大約有20幾公斤，瞻宇委託社福團體的庇護工廠分裝成耳掛式咖啡，分享客戶品嘗，也讓他們體驗到台灣精品咖啡迷人香氣。「好東西與好朋友分享」，目的當然是替台灣地方產業打廣告，希望更多人以實際行動支持，讓地方產業能永續發展。
農村水保署南投分署積極媒合企業資源投入農村，發展地方產業，藉以引動青年回鄉，期許透過與宇瞻科技的合作模式，讓農村產業獲得更多企業支持，以達農村永續發展之願景。想了解更多請上「農村小童」FB粉絲專頁或「宇瞻科技」網址www.apacer.com/zh-TW查詢相關資訊。