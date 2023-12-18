特企／「久年長慶」國門300米　北市角地無可取代

久年營造 聯合承攬世界級地標工程
集結了國際頂尖團隊聯手打造的「台北雙星」摩天雙塔，由久年營造、華熊營造、中華工程，三家公司組成的JV營造團隊聯合承攬。其中以「久年營造」更顯得令人注目，30多年來「久年營造」全台超過150個公共工程及住宅業績，營建實力深受業界肯定及信任。
2024年「久年置地」將與「久年營造」攜手，在「台北雙星」300米之距，打造一座與國門齊坐美學地標「久年長慶」。
千億產值 西區翻轉 台北車站後站領航起飛
「台北雙星」規劃國際級商場、A級商辦、星級飯店，360度天際線觀景台、城市美術展覽館及公益空間等，迎接來自全球國際旅客，創造1.6萬個工作機會、千億以上產值，周邊地段價值也跟著水漲船高！
「久年長慶」大師團隊 國際建材 鑄造美學地標
以「台北雙星」為窗景，作為一座迎接台灣未來新國門時代的建築，「久年長慶」由「久年置地」攜手「久年營造」引領聯邦工程顧問、群大建築師事務所、境業設計等專業團隊，耐震升級並通過台大地震中心第三方認證，同時是座與環境永續共好的黃金級綠建築，扎根百年永續地標。
「久年長慶」國門核心區的地標美學
「久年長慶」不僅位在國門核心區，更是行家眼中稀有黃金角地，未來生活圈囊括606億台北雙星、即將完工的皇翔台汽北站大樓，還有台鐵E1E2大樓明日台北埕、市議會舊址-金毓泰地上權案、中華郵政公辦都更案…等逾千億投資，超越信義計畫區的國家級建設規劃，未來展望將無限可期，2027年即將引爆的未來國門特區更令人期待！
【久年長慶】台北雙星施工團隊 重慶北長安西 國門齊坐・16-31坪｜專線：02-2558-0258
我是廣告 請繼續往下閱讀