估美明年6月降息！亞幣不跟更棘手　專家：台幣升值會給央行壓力

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即便明年經濟前景仍充滿不確定性，林啟超認為，還是可望往好的方向走，「降息循環」將在2024年年中左右展開，預估明年6月開始降息，6月、9月、12月都可能降息，也不排除其他時間有額外降息的舉動，累計降幅約3至4碼。
在匯市部分，林啟超表示，美元匯率可望自高點回落，但後續走勢仍需考量美歐貨幣政策變化。相較於美國，歐洲經濟面臨逆風，民間消費低迷，歐洲央行有更大的降息壓力。日本方面，YCC（殖利率控管）政策之所以遲遲未結束，主要在於希望藉由超低利率引導偏低匯率，以刺激日本出口表現，同時將資金導向投資，如車用電池、半導體產業等；若未來薪資成長幅度高過通膨，YCC政策退場勢在必行。
至於美國明年若降息3至4碼，台灣央行會跟進嗎？他指出，若美國降息，接下來就看歐洲央行是否跟進，當歐美明年都在談降息，亞洲央行不跟進，就會面臨自己貨幣升值，這也將是亞洲央行棘手的問題。如果聯準會降息，接下來要看歐洲央行是否跟進降息，這將牽動美元指數下挫幅度依照過去經驗，美元貶1%，新台幣匯率大概升值0.5%至0.6%，意即美元指數下跌至100到97的區間，相當於新台幣升至31元到30.5元。
不過，林啟超說，由於新台幣匯率容易受外在情勢波動，若中國、日本貨幣政策有進一步舉動，促使新台幣匯率突破30.5元，台灣央行不樂見新台幣升勢過強，甚至超越其他亞幣，屆時央行恐怕也會面臨降息壓力。