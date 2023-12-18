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估美明年6月降息！亞幣不跟更棘手　專家：台幣升值會給央行壓力

▲美國明年若如預期降息3碼，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18）日表示，如果亞洲央行不跟進降息，屆時貨幣大幅升值，央行恐面臨更棘手問題。（圖／記者朱永強攝）
▲美國明年若如預期降息3碼，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18）日表示，如果亞洲央行不跟進降息，屆時貨幣大幅升值，央行恐面臨更棘手問題。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）明年可能降息3碼，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18）日也預估，美國明年6月開始降息，6月、9月、12月都可能降息，也不排除其他時間有額外降息的舉動，累計降幅約3至4碼。不過，他也談到，若美降息，亞洲央行包括台灣不跟進降息，將面臨自己貨幣大幅升值的棘手問題，台灣央行除考慮國內通膨及降息幅度，若新台幣升破30.5元，升幅超乎預期，央行可能也會面臨降息壓力。

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林啟超指出，明年全球經濟有望回溫，但回溫速度取決於3大指標，第一，消費性電子產業是否有機會迎來換機潮帶來的成長動能；第二，中國經濟復甦動能偏緩，傳統產業要走出陰霾仍有待時日；第三，貨幣緊縮政策的後座力，恐使政府和企業面臨較沉重的背債壓力，所幸「降息循環」將在2024年中左右展開。此外，美、歐、日等主要經濟體的貨幣政策走向，以及明年下半年的美國大選，都將牽引金融市場波動。

即便明年經濟前景仍充滿不確定性，林啟超認為，還是可望往好的方向走，「降息循環」將在2024年年中左右展開，預估明年6月開始降息，6月、9月、12月都可能降息，也不排除其他時間有額外降息的舉動，累計降幅約3至4碼。

在匯市部分，林啟超表示，美元匯率可望自高點回落，但後續走勢仍需考量美歐貨幣政策變化。相較於美國，歐洲經濟面臨逆風，民間消費低迷，歐洲央行有更大的降息壓力。日本方面，YCC（殖利率控管）政策之所以遲遲未結束，主要在於希望藉由超低利率引導偏低匯率，以刺激日本出口表現，同時將資金導向投資，如車用電池、半導體產業等；若未來薪資成長幅度高過通膨，YCC政策退場勢在必行。 

至於美國明年若降息3至4碼，台灣央行會跟進嗎？他指出，若美國降息，接下來就看歐洲央行是否跟進，當歐美明年都在談降息，亞洲央行不跟進，就會面臨自己貨幣升值，這也將是亞洲央行棘手的問題。如果聯準會降息，接下來要看歐洲央行是否跟進降息，這將牽動美元指數下挫幅度依照過去經驗，美元貶1%，新台幣匯率大概升值0.5%至0.6%，意即美元指數下跌至100到97的區間，相當於新台幣升至31元到30.5元。

不過，林啟超說，由於新台幣匯率容易受外在情勢波動，若中國、日本貨幣政策有進一步舉動，促使新台幣匯率突破30.5元，台灣央行不樂見新台幣升勢過強，甚至超越其他亞幣，屆時央行恐怕也會面臨降息壓力。

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