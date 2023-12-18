Outlet將進駐高鐵嘉義站前！3萬坪砸48億元　117年起營運

藍委批政府針對貿易壁壘沒對策　經部：沒有國家在談判前自掀底牌

▲陸認定我貿易壁壘引論戰，國民黨質疑小英政府「沒有對策」，經濟部對此回應，沒有國家會在經貿談判前自掀底牌。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲陸認定我貿易壁壘引論戰，國民黨質疑小英政府「沒有對策」，經濟部對此回應，沒有國家會在經貿談判前自掀底牌。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

陸認定我貿易壁壘引論戰，國民黨立院黨團今（18）日招開記者會，會中質疑政府，面對中方貿易壁壘調查沒有因應作法。經濟部稍早回應指出，在中國以單方面的模糊方式宣布貿易壁壘情況下，我方除了持續表達願與中國在WTO架構下對話外，也持續做好各項政策工具盤點及準備，但仍要強調，世界上沒有國家會在經貿談判前自掀底牌，把各項準備公告周知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於外界有疑問認為ECFA與WTO不同機制一事，經濟部則說明，兩岸ECFA也是本著WTO原則所訂的合作機制，並且也有通知WTO，並沒有不同機制的問題。我國WTO代表團也有在100年5月6日致函WTO秘書處，就ECFA向WTO進行早期通知，說明ECFA已於99年6月29日簽署、同年9月12日生效。

經濟部表示，我方向來主張兩岸經貿維持現狀對雙方都有利，但全球目前都高度關注經濟脅迫議題，以剛結束的台美EPPD對話為例，台灣也跟國際友盟國家，共同就經濟脅迫議題等共同關切議題進行深度討論，並就未來合作及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，為移轉與降低風險做好準備。

經濟部再次強調，為因應對岸非經濟性的政治風險，已與自行車、工具機及機械、手工具、螺絲扣件、鑄造業、紡織、塑膠及橡膠等產業密切溝通座談，提供各項問題協助，並備妥相關政策工具，以確保相關業者權益。兩岸均為WTO的成員，雙方貿易爭議問題應在WTO架構下協商，不應單方面自行認定貿易爭端。

貿易壁壘引論戰！經濟部：在野黨不宜引用中國錯誤資訊批評

中方認定貿易壁壘　盤點台廠石化、紡織、機械現況與因應

中認定台灣構成貿易壁壘恐斷ECFA　黃暐瀚：2017年就該斷了

中共認定台灣貿易壁壘　學者：蔡英文、賴清德得了便宜還耍壞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞