台灣指數公司公告！ETF增刪成分股看這裡　00919為8上8下

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元大臺灣高息低波ETF 00713追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數，這次成分股納入鴻海、可成、榮運、元大金、統一超、南寶、臻鼎-KY、精成科、台郡、台表科、洋基工程、至上、寶成等13檔。並刪除亞泥、廣達、彰銀、京城銀、兆豐金、文曄、欣興、大聯大、中磊、遠雄、復盛應用、南電、可寧衛等13檔。
富邦特選高股息30ETF 00900追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，這次成分股納入大成、台肥、潤隆、東和鋼鐵、聯電、鴻海、台積電、漢唐、義隆、長榮、慧洋-KY、神基、聯詠、智易、家登、材料-KY、和碩、譜瑞-KY、頎邦、瑞儀等20檔。
並刪除亞泥、統一、中鋼、大成鋼、光寶科、華邦電、佳世達、微星、瑞昱、廣達、台光電、 永豐金、潤泰全、大聯大、新唐、力成、長科*、力積電、豐泰、巨大等20檔成分股。
群益半導體收益ETF 00927臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，增8檔、刪8檔，新增光罩、義隆、強茂、聯陽、台星科、台半、旺矽、矽格，刪除旺宏、華邦電、南亞科、景碩、譜瑞-KY、同欣電、長科*、力積電。
永豐智能車供應鏈ETF 00901追蹤臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，成分股納入台泥、裕隆、華邦電、微星、台光電、群光、緯創等7檔，並刪除東陽、士電、中華、三陽工業、南亞科、飛宏、嘉澤等7檔。
新光臺灣半導體30 00904追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，這次成分股納入達發並刪除旺宏。至於復華台灣科技優息00929追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數這次成分股無變動。