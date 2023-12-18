中華職棒／六球團一致支持蔡其昌連任會長　帶領觀眾人數再創新高

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在眾多承先啟後的工作中，蔡其昌會長率領的聯盟團隊達成許多革新任務，其中包括聯盟規章全文上網公開、加強督促比賽用球的品質穩定、同步播放輔助判決畫面等，除了解決過往長期困擾球團、球員、球迷的問題得到有效的解決外，更在接任後促成台鋼雄鷹加盟，重返第六隊是聯盟睽違16年的榮景。
蔡其昌會長2021年就任後，遭遇的正是新冠疫情帶來的市場不確定性，及社會各項大型商業活動皆待復甦的時節，在他三年任期的努力之下，各球團也都明顯感受到春暖花開的市場氛圍，今年各球隊每場平均觀眾人數，更突破疫情前2019年的高峰5826人，突破6千人大關，明星賽人數更是翻倍成長，職業棒球關注度在這些年成長顯著。
國際賽部分，包括世界棒球經典賽，蔡會長指示聯盟同仁組成最強後勤團，攜手體育署一起執行一級賽事國家隊精進計畫，其中球界普遍認為最重要的設立常態情蒐團隊，更是過去所沒有的建樹。推動2023亞洲冬季聯盟的成功復辦，每屆主辦動輒投入上千萬預算，今年投入更多心力主辦，使球迷進場數比過去冬盟成長超過七成，也大幅降低虧損。更因賽事的成功，獲得韓國、澳洲等國球隊探詢明年參加的可行性。
蔡會長不只是在聯盟內持續推動創新改革，也以副院長身分推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過，此舉不只中職單一聯盟受益，台灣各項運動產業也都因為法案的運行，得以找到更多企業資源，朝永續蓬勃發展前進。對於球場的更新優化，蔡會長也協助各球團向教育部體育署爭取到桃園球場、新莊球場、台中洲際球場等場地更新優化經費超過三億元。
對球團而言，除了非常感謝蔡其昌會長及其所率領的聯盟團隊努力，更殷切的期待接下來能完成許多正在進行中或未來預定的計畫。這些年，蔡其昌會長自詡棒球志工，義務無給職為棒球界付出，已經展現十足的能力及對棒球的熱愛，不僅完成許多被認為不可能的任務，更實現就任時所提出「把餅做大」的願景。因此，我們六球團共同建請蔡其昌會長連任中華職棒大聯盟會長，繼續與我們為中華職棒寫下精彩與奇蹟。
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