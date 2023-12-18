蔣尚義為何加入鴻海 透露因為「最完整」全世界找不到第2家
鴻海半導體策略長蔣尚義於去（2022）年11月底加入鴻海，由於他曾任台積電前共同營運長，在半導體界有著「蔣爸」的稱號，因此外界好奇是什麼樣的原因，讓他願意加入鴻海。就在他任職屆滿一周年時，特別拍攝影片透露鴻海的半導體系統代工模式，在鴻海是最適合、也可以推動的。
記者許家禎／台北報導
鴻海半導體策略長蔣尚義拍攝自家《鴻海人的一日系列》，他在影片裡頭提到，去年鴻海科技日他以來賓身分坐在台下，當時印象深刻，一個月之後就決定加入鴻海，他說鴻海有個很特別的制度，就是高階主管會輪流在董事長劉揚偉旁工作，這可以讓主管清楚董事長的想法，是培養公司的文化，也是其他公司少見的。
蔣尚義提到，鴻海過去雖然不是半導體企業、涉入程度也相對很小，但鴻海可能是整個半導體供應鏈最完整的公司，全世界中也想不到有第2家公司有這麼完整的產業鏈。
他說鴻海切入半導體產業的時機很好，因為半導體的摩爾定律已經極限，而鴻海從比較成熟的特殊製程切入，所需要的人力、物力與設備都不是那麼高，且利潤不錯，鴻海可藉由自身的優勢，也就是透過整個完整的產業鏈去切入半導體，是鴻海的優勢。
77歲的蔣尚義影片中也透露工作之餘的生活，他說他喜歡到處走一走，特別喜歡去爬山，喜歡比較自然的地方，說自己常去中正紀念堂、大安森林公園走，有時候甚至可以走到植物園，盡量每天都走一萬步。他認為工作與生活要平衡，不要給自己太大的壓力，至於如何平衡，得靠自己拿捏。