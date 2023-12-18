500萬卡友注意！國泰世華CUBE卡「分期」回饋縮水 生效時間曝光
國內發卡銀行紛紛調整信用卡權益，其中不少銀行不再提供刷卡分期零利率回饋，現在就連擁有500萬卡友的國泰世華銀行也在今（18）日公告，CUBE卡原分期付款消費依該筆分期交易的消費日比對適用權益方案，調整為CUBE卡於特約商店分期付款消費不適用各權益方案的「指定消費」回饋，僅適用原一般消費0.3%回饋，並自明（2024）年2月1日正式生效。
記者顏真真／台北報導
國泰世華銀行今日在官網公告，自2024年2月1日起，CUBE卡原分期付款消費依該筆分期交易的消費日比對適用權益方案，調整為CUBE卡於特約商店分期付款消費不適用各權益方案的「指定消費」回饋（含提前結清），僅適用原一般消費0.3%回饋，這也是發卡3年以來首度調整分期回饋機制。
國泰世華銀行舉例說明，小美2024年2月15日選擇權益方案為「樂饗購」，當日下午3時30分使用CUBE卡刷一筆遠東SOGO百貨新台幣6000，結帳時選擇分3期0利率刷卡，遠東SOGO百貨分期交易不適用「樂饗購」方案的指定消費，因此，認列為一般消費，回饋率0.3%。
不過，小美在當日下午6時在新光三越刷一次付清消費3000元，因適用「樂饗購」方案中的指定美食/購物消費，回饋率仍有3%，小美分別獲得兩筆消費回饋6點、90點。
其實，今年不少發卡銀行陸續宣布信用卡分期付款回饋權益變更，包括中信銀行、星展銀行（含原花旗）、台新銀行、永豐銀行、新光銀行、遠東商銀、凱基銀行、滙豐銀行等均已取消或縮水，而聯邦銀行、第一銀行、玉山銀行、兆豐銀行、華南銀行、上海銀行等則將在明年起陸續不提供回饋或縮水，而目前針對信用卡分期付款，前10大發卡銀行中，僅剩台北富邦銀行仍有回饋，國泰世華銀行其他卡別是否跟進則有待觀察。