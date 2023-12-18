清境農場停車「無上限收費」上路！單日最高噴1千2 車宿族消失了
位於南投縣的清境農場擁有絕美景色，還能與可愛的綿羊互動，成為民眾休假帶著全家大小的最佳景點之一。不過近年露營風潮興起，當地停車場也出現「車露」亂象。為解決此現象，當地2處停車場也改採24小時全天計時收費制，並於今（18）日正式上路，業者坦言，11月試營運時就已經見效，如今正式上路車宿族在當地完全失去蹤跡。
記者潘毅／綜合報導
清境農場遊客休閒中心的清淨商場停車場及清境小瑞士花園停車場，原本為免費停車，但為減少「車露」占用停車格多日的亂象，決定建置車牌偵測收費系統，原定12月1日上路，但後續修正動線、調整柵欄等，最終在12月18日上午10時正式收費，小型車每小時收費50元，大型車每小時100元，全天24小時計費，收費無上限，等於使用小型車的車宿族若待上一整天，最高得付出1200元停車費。
停車場業者指出，清境商場停車場畫設停車格，小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格，共88格；小瑞士停車場為小客車53格、無障礙2格與婦幼2格，共57格，重型機車則可停放至清境商場後方、近摩斯漢堡旁，但車格有限。
業者也坦言，從清境商場及小瑞士停車場決定採車牌辨識系統收費後，光在試營運時，車宿族就已減少，現在正式上線更是全都嚇跑消失了。