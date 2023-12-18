台南冬季農漁選品大賞再添87項好物

時序邁入冬季，台南端出冬季農漁選品大賞DM，且發布在地優質農特產標章「南得極品」112年度通過評鑑87項產品。今(18)日市長黃偉哲、農業局局長李建裕偕同與會農漁會及農漁友代表一同推薦台南冬季特產。黃偉哲在廚藝名家邱英洋指導下，使用後壁好米、烏魚子、午仔魚等南得極品食材製作「極品飯糰」，並與當季柳丁、番茄組合成「南得極品飯糰餐盒」，呼籲全國民眾冬季快來遊台南，登錄發票還可享「台南購物節」抽大獎活動。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南冬季一樣果甜魚肥，適合旅遊及品嘗美食。冬季正適合品嚐時令柳橙、番茄、虱目魚、蝦、烏魚子，還有多種口味品項的調理湯包及沖泡飲品，如菱角排骨湯、番茄紅燒牛肉麵、西瓜綿虱目魚湯及外銷優質黑蕎茶等，暖胃又暖心。歡迎全國民眾冬遊台南，造訪善化草莓季草莓觀光果園、到全國最美的新化果菜市場，一覽屋頂草坪景觀，採購台南農產，冬遊台南。
農業局局長李建裕表示，台南在地嚴選優質農產品「南得極品」標章，第一階段安全認證，必須是經過三章或者通過SGS等合格檢驗的產品，安全有保證。第二階段再經過專家委員評鑑選品，目前總共累計有96家261項產品通過。「南得極品」精選農漁畜特產品推薦給各位消費者，今年又再添87項優質產品生力軍，還有在台南7處農會(七股、下營、山上、西港、後壁、新化、鹽水)設置南得極品專區，詳細資訊請至農業局官網參考台南冬季農漁選品大賞DM(https://myppt.cc/AmuDQi)。
2023臺南購物節活動延續至明(113)年3月10日，來台南旅遊吃美味，還可以享好康。買農漁產品，加碼抽iphone、抽黃金，還有百萬名車及神秘大獎。台南消費，無論發票或收據皆可登錄，累計滿100元就有一組抽獎序號。綁定雲端發票自動累計抽獎次數，環保減碳又方便。歡迎參考台南購物節官網: https://tainanshopping.tw/。