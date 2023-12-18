▲老翁不明原因腸胃出血竟是「1罕病」惹禍！ 就醫緊急手術替換主動脈瓣　

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海德氏症候群 血管不正常增生位置多變消化道血管異常增生的出血在臨床上並不少見，而「海德氏症候群」就是一種在主動脈狹窄的情況下，血管異常增生、腸胃道出血的綜合症狀，在75歲以上主動脈狹窄的病人中，發生率約7.5%。諶大中主任指出，此類血管不正常增生的位置多變，上下腸胃道甚至小腸都有可能，所以有時難以診斷，且即便以藥物或手術治療出血的病灶，效果也有限，惟有治癒其主動脈瓣狹窄的問題，不明出血的情況才會好轉。
複合式手術室進行 預防術中併發症考量高爺爺年紀大、慢性共病多、手術風險高，台北慈濟醫院心臟血管外科諶大中主任與心臟血管科詹仕戎醫師聯手於複合式手術室執行「經導管主動脈瓣置換術」。術後兩天，高爺爺順利出院，解決了心臟問題，腸胃道也不再出血。置換主動脈瓣膜的傳統方式是開胸或微創手術，前者必須建立體外循環，在心臟停止的狀況下打開主動脈，將損毀的瓣膜剪掉後，植入人工瓣膜，對病患的侵襲性相當高；即便是後者，也必須評估病人的身體狀況及其預後，並非所有病人都能施行。
微創手術時間短且傷口小 鈣化嚴重恐有出血危機諶大中主任也提到，這個術式整體來說時間短且無大傷口，對病患的風險相對較小，復原也較快，但必須評估股動脈有無適合的血管通路以及主動脈和其瓣膜是否有嚴重的鈣化，病人若鈣化嚴重就有無法撐開、撐開後阻擋到冠狀動脈以及將主動脈撐破的出血危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60215
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