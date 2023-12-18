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揭綠能集團違法套利　黃國昌指柯建銘喬事嗆蔡英文敢辦王美花？

▲黃國昌舉行記者會質疑經濟部放水。（圖／民眾黨提供）
▲黃國昌舉行記者會質疑經濟部放水。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／新北報導

民眾黨立法委員陳琬惠、不分區立委候選人黃國昌，今（18）日舉行「綠電弊案又一樁！ 綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？」記者會，黃國昌在記者中表示，由國發基金、耀華玻璃轉投資，且與英系關係匪淺的「聯合再生」能源，日前出售土地套利2.63億元，卻未提請董事會討論，而經濟部也沒有依法終止租約，收回土地，更質疑是找民眾黨黨團總召柯建銘喬事才過關，黃國昌質疑，蔡英文總統賴清德應出面說明，是否敢辦放水的經濟部長王美花？

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黃國昌首先表示，17日蔡總統到台南輔選時發言提及，「在野黨不要看到綠色就抹黑綠電」、「排斥綠電，就是排斥台積電」、「任何個案該查究查、該辦就辦」此些忽略綠電在民進黨執政下迅速貪腐化的政治語言，令人遺憾。黃國昌提醒，除了先前揭露過新系把持的綠能集團，英系也把持三大綠能集團，「開陽」、「力暘」，以及「聯合再生」，而今天記者會的主角，正是「聯合再生」。

黃國昌說明，聯合再生係在2018年10月由三家公司完成合併並更名，大股東正是國家所屬的「國發基金」及「耀華玻璃」。然而，聯合再生包括董事長、獨董、董事，都和民進黨關係非常密切，政商關係非常良好。2021年，聯合再生打著「綠能國家隊」招牌，做出多項承諾，取得「彰濱工業區崙尾東區土地出租設置太陽光電案」51地號87公頃的土地，但是在簽約後，聯合再生卻違反契約，2021年12月逕行將全部持股授予「台灣和暄綠能」，套利2.63億。

黃國昌質疑，此次股權出售金額高達4.26億，竟沒有提請董事會討論，國發基金派任的董事顯然失職；2022年3月，聯合再生曾與國發基金代表密會，但密會後，該案即不了了之。

不僅如此，黃國昌於記者會播放錄音檔，經濟部前工業局長呂正華2022年5月在與聯合再生的會議上表達強烈不滿，並直言「不是我加重語氣，是我們的長官也加重語氣」、「賣到一股不剩，實質就已經轉讓了」，那麼經濟部為何沒有依法終止租約、收回土地？

陳琬惠表示，沒有終止租約的原因，是因為聯合再生2022年5月找上民進黨立法院黨團總召柯建銘，喬出以偽裝的方式，表面上聯合再生持股六成，但實際上因為認購的是「特別股」，真實持股不到12.5%，明顯違反當初的契約。陳琬惠批評，這種喬事結果竟還獲得經濟部發新聞稿背書，非常離譜，並質疑這不是放水圖利、什麼是放水圖利？

陳琬惠也提出具體三問：一、如此臭不可聞的官商勾結，蔡英文、王美花要不要出來跟社會講清楚？二、蔡英文昨天說在野黨不要看到綠色就抹黑綠電、該辦就辦，那今天把證據清楚攤開來，敢辦放水的王美花嗎？三、昨天說要「消除任何光電蟑螂」、「對黑金、貪腐零容忍」的賴清德，敢處理嗎？

會後黃國昌被問及是否會向監察院檢舉，黃國昌表示，檢舉有用嗎？他個人對監委毫無期盼，期待他們敢查英系？對此要直白地說，毫無信心。

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