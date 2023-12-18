揭綠能集團違法套利　黃國昌指柯建銘喬事嗆蔡英文敢辦王美花？

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黃國昌說明，聯合再生係在2018年10月由三家公司完成合併並更名，大股東正是國家所屬的「國發基金」及「耀華玻璃」。然而，聯合再生包括董事長、獨董、董事，都和民進黨關係非常密切，政商關係非常良好。2021年，聯合再生打著「綠能國家隊」招牌，做出多項承諾，取得「彰濱工業區崙尾東區土地出租設置太陽光電案」51地號87公頃的土地，但是在簽約後，聯合再生卻違反契約，2021年12月逕行將全部持股授予「台灣和暄綠能」，套利2.63億。
黃國昌質疑，此次股權出售金額高達4.26億，竟沒有提請董事會討論，國發基金派任的董事顯然失職；2022年3月，聯合再生曾與國發基金代表密會，但密會後，該案即不了了之。
不僅如此，黃國昌於記者會播放錄音檔，經濟部前工業局長呂正華2022年5月在與聯合再生的會議上表達強烈不滿，並直言「不是我加重語氣，是我們的長官也加重語氣」、「賣到一股不剩，實質就已經轉讓了」，那麼經濟部為何沒有依法終止租約、收回土地？
陳琬惠表示，沒有終止租約的原因，是因為聯合再生2022年5月找上民進黨立法院黨團總召柯建銘，喬出以偽裝的方式，表面上聯合再生持股六成，但實際上因為認購的是「特別股」，真實持股不到12.5%，明顯違反當初的契約。陳琬惠批評，這種喬事結果竟還獲得經濟部發新聞稿背書，非常離譜，並質疑這不是放水圖利、什麼是放水圖利？
陳琬惠也提出具體三問：一、如此臭不可聞的官商勾結，蔡英文、王美花要不要出來跟社會講清楚？二、蔡英文昨天說在野黨不要看到綠色就抹黑綠電、該辦就辦，那今天把證據清楚攤開來，敢辦放水的王美花嗎？三、昨天說要「消除任何光電蟑螂」、「對黑金、貪腐零容忍」的賴清德，敢處理嗎？
會後黃國昌被問及是否會向監察院檢舉，黃國昌表示，檢舉有用嗎？他個人對監委毫無期盼，期待他們敢查英系？對此要直白地說，毫無信心。
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