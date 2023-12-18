保障秘密vs.規避執法！Meta有意為臉書、IG「個人訊息全加密」
台灣知名社群平台「Dcard」爆出會員利用匿名發文機制，涉嫌進行詐騙、兒少、妨害名譽等情事，成為國內首例社群媒體公司遭查事件。社群媒體的「匿名」與「訊息加密」技術長期備受爭議，本月臉書母公司Meta就宣布陸續將全面預設Facebook、Instagram與Messenger等平台訊息為全面加密，但這種做法也受到可能幫助犯罪行為隱藏的批評。
國際中心楊智傑／綜合報導
Dcard遭查事件與該平台上屢次傳出涉及詐騙、妨礙名譽、兒少等達上百案件有關，但引發更多輿論的是Dcard在今年11月以「言論自由與隱私」為由拒絕檢調申閱會員個資，今（18）刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆則稱「犯罪嫌疑人用網路匿名來犯罪，已經不是單純的言論自由」。
同樣以保護用戶隱私為由，Meta在今年12月也正式宣布，經過多年的承諾和測試，即將為旗下平台與通訊軟體Messenger啟用「端對端加密（End-to-End Encryption，E2EE）」功能，不過由於要在全球帳號全面啟用這項功能還要一些時間，消息人士稱預計未來數週內將陸續進行。
從2016年開始，Messenger 就陸續測試「祕密對話」等模式，包含語音通話、視訊通話與群組聊天的加密功能等等，Meta執行長祖克柏則是向來採取「支持訊息加密」的態度，惟因技術性與複雜程度挑戰，以至於在所有個人帳戶實行的時程必須延長。
然而對於這些功能，包含美國聯邦調查局（FBI）和國土安全調查處（HSI）在內等全球一共15個執法機關組成的聯盟則敦促取消擴大「端對端加密」功能的計畫。該聯盟稱這種加密訊息將幫助恐怖份子、兒童性剝削、虐待兒童等犯罪人士規避執法。