緊盯黎智英案！歐盟外長發言人：審判有損香港國際金融中心的名聲
香港壹傳媒創辦人黎智英遭控「勾結境外勢力」等罪，這起涉嫌違反《香港國安法》的受矚案件於今（18）開審，不僅在中港台三地掀起高度關注，國際也緊盯港府是否干涉司法。歐盟外長發言人對此就表示，這種「打壓異己」的審判有損香港身為國際金融中心的名聲，也破壞人們對香港法治的信任。
國際中心楊智傑／綜合報導
黎智英是2020年7月《香港國安法》實施後，第一個遭指控「勾結外國危害國安」與「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」的被告，也被認為是香港言論自由遭侵蝕的指標性案件。根據《法新社》報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾透過發言人史塔諾（Peter Stano）表示，黎智英涉嫌違反國安法等相關案件只會對香港的名聲不利。
史塔諾指出，蘋果日報被勒令停刊顯示了香港的媒體自由與表達異議的自由已被扼殺，而歐盟也對於針對黎智英與蘋果日報記者們的控訴感到遺憾，同時也將密切關注這場審判，「這場審判破壞了人們對於香港法治的信賴，而這也對香港的吸引力以及其作為國際商業中心的地位不利。」
他也提到，香港人民的權力不僅存在於《香港基本法》的文字之間，也存在於英國在交還香港主權之際，中國向國際社會許下的承諾之間。