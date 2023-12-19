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激戰立法院／藍爭最大黨！區域立委上看50席　她是南台灣破蛋希望

▲李眉蓁參選立委，是國民黨在雲林以南最有可能當選的一席。（圖／李眉蓁提供）
▲李眉蓁參選立委，是國民黨在雲林以南最有可能當選的一席。（圖／李眉蓁提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統、立委選情聲勢看漲，國民黨內部預估，立委總席次上看50席，其中不分區立委席次也上修至15席，區域立委至少有望再搶下10席以上，其中台北加1、新北搶2、桃園搶1、基隆和宜蘭、台中搶2、彰化搶1、南投搶1，再加上高雄市的李眉蓁成為國民黨南台灣破蛋希望。

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有關國民黨區域立委選情，國民黨高層分析稱，北北基選情穩定，桃竹苗一向是藍營優勢選區，中彰投則有望拿下比以往多的席次，南高屏也有機會破蛋，至少有機會成長10席以上。

輔選人士盤點各區選情指出，台北市除現任4席外，港湖區前立委李彥秀選情穩定，因此北市4加1席可望穩住5席。

新北市方面，除現任3席選情穩定外，輔選人士說，前立委張慶忠之子張智倫，暫時領先民進黨對手吳崢，激戰區還有議員廖先翔對上民進黨立委賴品妤、議員林金結對決民進黨立委吳琪銘，新北是國民黨總統候選人侯友宜的大本營，有望再搶2席。

基隆、宜蘭部分，輔選人士說，基隆市議員林沛祥穩定領先民進黨對手鄭文婷，宜蘭縣國民黨候選人黃琤婷也有勝選可能，因此基隆、宜蘭可望加2席。

桃園市目標也是坐5望6，藍營人士說，桃園市議會議長邱奕勝姪女邱若華，目前領先民進黨立委趙正宇，議員牛煦庭對決民進黨立委鄭運鵬，也小幅勝出，桃園現任3席外，可望再將加1上看4席。

中彰投方面，台中前立委顏寬恒重返立法院機率非常高，台中市長盧秀燕本命區的立委候選人黃健豪也可望勝出，台中也至少再加2。

南投縣部分，第二選區議員游顥有望勝選；彰化縣除現任立委謝衣鳳外，第一選區的阮厚爵也有望坐1望2。

至於選情艱困的南台灣，高雄市第三選區的李眉蓁，有望成為藍營破蛋希望；另外，台東縣也可望搶下1席，另外就是山地原住民應可加1席。

選戰倒數階段，國民黨也不敢掉以輕心，在選情穩定的區域立委候選人也會持續勤跑，激戰區部分則靠其他不分區立委或黨內大咖拉抬聲勢，盼在國會能贏得多數席次，翻轉民進黨在立法院一黨獨大的情況。

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