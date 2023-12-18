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田曦薇「拉手殺」放閃王鶴棣！《大奉打更人》CP紅毯營業甜滋滋

▲陸劇《大奉打更人》田曦薇（左）、王鶴棣走紅毯，親密拉手互動。（圖／翻攝騰訊）
▲陸劇《大奉打更人》田曦薇（左）、王鶴棣走紅毯，親密拉手互動。（圖／翻攝騰訊）

記者羅凌筠／綜合報導

許多螢幕情侶合作後變成好朋友，像《情深深雨濛濛》林心如、蘇有朋、《惡作劇之吻》林依晨、鄭元暢，至今不時合體「發糖」，被粉絲視作最強「售後服務」，但陸劇《大奉打更人》王鶴棣、田曦薇這對卻是反其道而行，戲還沒上檔就開始「營業」，昨（17）日兩人一起出席騰訊視頻星光大賞，在紅毯上演一記「拉手殺」，甜蜜互動引起粉絲尖叫。

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▲王鶴棣（左三）的古裝劇《大奉打更人》宣告殺青。（圖／翻攝王鶴棣微博）
▲王鶴棣（左三）的古裝劇《大奉打更人》宣告殺青。（圖／翻攝王鶴棣微博）
王鶴棣染一頭耀眼金髮走上紅毯，身穿帥氣馬甲背心露胸肌，外搭短版外套，以長腿男神之姿亮相，田曦薇身上的蕾絲禮服大開深V，豐滿美胸和白皙嫩背一併放送，金童玉女的組合超級養眼，有一幕是田曦薇走錯方向，王鶴棣一個勾手把她拉回來，到了定點拍照，王鶴棣大方勾著田曦薇的肩膀，田曦薇也揪著王鶴棣耳朵，頗有真情侶打情罵俏的感覺。

▲王鶴棣（右）一把拉回田曦薇充滿男友力。（圖／翻攝騰訊）
▲王鶴棣（右）一把拉回田曦薇充滿男友力。（圖／翻攝騰訊）
今年24歲的王鶴棣從陸版《流星花園》主角「道明寺」走紅，近年靠仙俠劇《蒼蘭訣》的霸道月尊「東方青蒼」一角躋身頂流小生，與女主角虞書欣被粉絲暱稱為「棣欣引力」CP，不過王鶴棣不只古裝扮相圈粉，前陣子與白鹿的霸道總裁偶像劇《以愛為營》收視也霸榜，使得《大奉打更人》還沒開播已經話題十足。

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