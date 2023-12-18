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黎智英案今開審！港府加派警力巡邏　多國代表亦到場旁聽聆訊

▲黎智英案18日開審，港府加派警力支援巡邏。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎智英案18日開審，港府加派警力支援巡邏。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

香港《壹傳媒》創辦人黎智英遭控涉嫌違反《香港國安法》，今（18）這場預計為期80天的審判進入審訊階段，大批民眾與聲援者一早就前往西九龍裁判法院，盼能進入旁聽，包含紐、澳、美、英等多國領事館代表在內，逾百名公眾人物也聚集在法院外等候進入，港警更是增派警力嚴陣以待，想進入法院也必須通過X光機檢查。

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港媒《香港01》、《東網》與英媒《BBC》等報導指出，黎智英在今早被押送至西九龍裁判法院。在審訊階段，76 歲的黎智英穿灰色西裝外套，藍色T恤，身形略顯消瘦。聆訊期間，他戴上眼鏡與聽取即時翻譯的耳機，不時翻閱文件。

香港執法部門自昨晚起就開始加強法院一帶布防，除了西九龍法院正門多加設拒馬外，現場還有執法人員不時巡邏，出動至少15輛警車，連PTU大碼戰術巴士與1輛中國產「劍齒虎」裝甲車也出動，今早更是派出爆炸物搜索犬協助，而所有進入法庭者也必須經過X光掃描和保全搜查。

▲黎智英案18日開審，昨晚開始就有大批聲援者與民眾在法院外排隊，等候進入法院旁聽。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎智英案18日開審，昨晚開始就有大批聲援者與民眾在法院外排隊，等候進入法院旁聽。（圖／美聯社／達志影像）
現場除了美國、英國、澳洲、紐西蘭、瑞士及加拿大的領事館代表外，包含92歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨前主席劉慧卿，與數名泛民派人士也到場，黎智英的妻子與子女也一同旁聽聆訊；人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤亦手持英國國旗示威遭執法人員包圍，《東網》記者稱「現場氣氛緊張，保安嚴密」。

▲黎智英案18日開審，國際社會高度關注的同時，在港多名外事代表也到場聆訊。左起為英國、加拿大、瑞士、澳洲、紐西蘭領事館代表。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎智英案18日開審，國際社會高度關注的同時，在港多名外事代表也到場聆訊。左起為英國、加拿大、瑞士、澳洲、紐西蘭領事館代表。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎智英案18日開審，示威常客「王婆婆」王鳳瑤遭執法人員帶走。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎智英案18日開審，示威常客「王婆婆」王鳳瑤遭執法人員帶走。（圖／美聯社／達志影像）
黎智英自2020年12月起入獄，如果罪名成立，他將面臨終身監禁。此案由高院「國安法」3位指定法官審理，預料審期為80天，不設陪審團，同時也引起國際社會的強烈抗議，更被廣泛視為對香港司法獨立的考驗。

英國外交大臣卡麥隆今也對於擁有英國國籍的黎智英受審案表示關切，他呼籲港府停止起訴並釋放黎智英，並指港區國安法明顯違反1984年簽署的「中英聯合聲明」。這是英國現任外相首次公開呼籲港府放人；中國駐英國大使館則表示，「英國支持反中亂港違法行為，構成對已進入司法程序的案件的公然干涉。」

中國國家主席習近平則在18日下午會見了港首李家超，中國官媒稱習近平在聽取治港匯報時對於李家超表達肯定，稱讚其「堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。」

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