黎智英案今開審！港府加派警力巡邏　多國代表亦到場旁聽聆訊

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香港執法部門自昨晚起就開始加強法院一帶布防，除了西九龍法院正門多加設拒馬外，現場還有執法人員不時巡邏，出動至少15輛警車，連PTU大碼戰術巴士與1輛中國產「劍齒虎」裝甲車也出動，今早更是派出爆炸物搜索犬協助，而所有進入法庭者也必須經過X光掃描和保全搜查。
現場除了美國、英國、澳洲、紐西蘭、瑞士及加拿大的領事館代表外，包含92歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨前主席劉慧卿，與數名泛民派人士也到場，黎智英的妻子與子女也一同旁聽聆訊；人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤亦手持英國國旗示威遭執法人員包圍，《東網》記者稱「現場氣氛緊張，保安嚴密」。
黎智英自2020年12月起入獄，如果罪名成立，他將面臨終身監禁。此案由高院「國安法」3位指定法官審理，預料審期為80天，不設陪審團，同時也引起國際社會的強烈抗議，更被廣泛視為對香港司法獨立的考驗。
英國外交大臣卡麥隆今也對於擁有英國國籍的黎智英受審案表示關切，他呼籲港府停止起訴並釋放黎智英，並指港區國安法明顯違反1984年簽署的「中英聯合聲明」。這是英國現任外相首次公開呼籲港府放人；中國駐英國大使館則表示，「英國支持反中亂港違法行為，構成對已進入司法程序的案件的公然干涉。」
中國國家主席習近平則在18日下午會見了港首李家超，中國官媒稱習近平在聽取治港匯報時對於李家超表達肯定，稱讚其「堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。」