新冠確診一週激增2萬例！馬來西亞宣布重啟5大防疫措施
馬來西亞近期新冠疫情再度攀升，確診人數在最近3週內大幅增加，衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）在召開記者會時表示將會重啟防疫政策，採取通報、隔離等預防管控疫情措施，同時也強調目前政府尚未打算重啟「行動管制令」（MCO）或封鎖措施。
國際中心楊智傑／綜合報導
大馬衛生部今召開記者會指出，有鑒於近期新冠確診病例的增加，馬來西亞將重新啟動「TRIIS」，也就是篩檢（Test）、通報（Report）、隔離（Isolate）、通知（Inform）與尋求治療（Seek）等5項管控措施，保障國民安全健康，衛生部長祖基菲稱上述管制都是馬來西亞民眾熟悉的防疫作法，「在確診不斷增加的時刻，我們重啟過去新常態之下的防疫措施。」
衛生部長祖基菲指出，目前確診死亡率僅0.1%，且多屬於60歲以上與併發病患者，目前僅28人，但將較起11月26日到12日2日通報的6796起確診病例，在12月10日到16日這週通報的病例已經激增至2萬696起，比前一週也大幅增加了62.2%；祖基菲稱按照入院率、死亡率與醫療設備應對率等標準來看，目前大馬疫情仍處於受控制階段。
根據馬來西亞衛生部數據，在上週新增的2萬696起病例中，有多達97%的病例屬於第一級與第二級輕症感染患者，只有僅3%、共619例的病患屬於第三級、第四級與第五級的嚴重患者。
祖基菲強調，許多人都在問是否會重新落實行動管制命令，但目前當局並無意這麼做。他稱衛生單位會優先關注高風險族群，並呼籲這些群眾一旦出現症狀，務必就醫接受治療，也鼓勵他們戴上口罩，接種新冠疫苗加強針，同時也重新啟用全國性的手機應用程式進行發放居家隔離、疫苗通知等控管措施。