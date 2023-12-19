巴黎奧運倒數8個月　中華英雄羽球李洋、拳擊黃筱雯擔任代言人

我是廣告 請繼續往下閱讀
安聯人壽總經理林順才表示，「安聯人壽身為安聯集團旗下子公司，很榮幸宣布邀請到2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯出任2024年巴黎奧運雙代言人，李洋及黃筱雯都是台灣體壇備受矚目的閃耀新星，在嶄露鋒芒及耀眼成績背後，是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程，以及在夢想路上永不妥協的堅毅精神。
李洋與黃筱雯以2024巴黎奧運金牌為目標的挑戰和冒險精神，與安聯賦予的品牌信念『蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)』相互呼應；未來，我們也希望能透過安聯的專業，積極支持台灣的選手及運動愛好者，鼓舞大眾勇於持續挑戰，實現自我超越。」
全新形象廣告「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」，啟用李洋、黃筱雯風光得獎背後與陪練員及啟蒙教練互動的感人事跡，內容打破許多人對「運動員成功」的想像，不僅是選手單向的熱忱以及不放棄夢想的努力，更蘊含與周遭夥伴、教練彼此託付的信賴與期待，形成互相支持的力量。真實的人、事向為安聯系列品牌形象廣告的訴求特點，新型態的「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」更把李洋換道超車、黃筱雯拳力以赴追求夢想，用更情感面、貼近人心的方式，傳遞真實的人生故事。