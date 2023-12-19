拳擊／巴西選手不滿判決搗亂還撕毀記分卡、辱罵裁判　恐終生禁賽

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泰雅族選手謝郁安在面對韓國選手金宗宪的比賽中，前幾回合使用出色的防守反擊技術佔據優勢，然而，在回合後半段，謝郁安的體力耗盡，被金宗宪逆轉，最終由金宗宪贏得勝利。
臺灣平鎮的拳擊手邱正在面對比自己大一號的對手展現出毫不退縮的精神，在激戰六回合後，最終以平手收場，贏得了賽事的讚譽。賽後邱正表示：這次的比賽是6回合並且對方是越南的明星選手，所以在比賽備賽時特別的認真，上台時特別的興奮，「第1、2回都比較在抓主攻反擊時機，3、4回就比較在抓身體的削弱，5、6回雙方都比較疲勞所以就以防守反擊去抓，打完6回我覺得我是贏得，但台下裁判判平手我尊重台下的判定」，邱正說。
最終的壓軸主賽中，拳擊手鍾呼吸鍾佳堯對上來自巴西的拉斐爾.米蘭達，展現了十足高超的拳擊技術。雖然鍾佳堯的防守出色，但過多的防守使得進攻部分熄火，最終以和局收場。
然而，賽事結束後，巴西選手拉斐爾及其團隊因不滿賽事判決，釀成擂台上的混亂，撕毀記分卡並辱罵國際賽事監督及工作人員。對此，國際職業拳擊協會PBC表示將在近日內決議如何懲處該名巴西選手及其團隊，最嚴重將可處以終生禁賽。
賽後桃園市總教練徐華彥表示：「First Drop與桃園市拳擊委員會共同合辦職業拳擊亞洲巡迴桃園站的賽事，除了共同為臺灣的優秀拳擊選手另闢戰場外，也能夠連帶提升臺灣觀眾對於職業拳擊的認識與認同。」