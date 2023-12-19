自由車／花蓮太平洋盃挑戰賽　保加利亞人稱王、傳道人葉玳君封后

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男子組戰況一如賽前所料，TRIGON FACTORY保加利亞籍Martin Papanov以2小時09分41秒15率先抵達終點，今年台南全運會男子個人全能金牌的隊友徐御凱2:11:30.61第三，前環台賽國手王景徽2:11:30.28第二。
9月來台工作、今年24歲的Martin Papanov是保加利亞全國自由車錦標賽個人計時賽、個人公路賽冠軍，今天花蓮颳大風，回程的大逆風和側風對與賽者是一大考驗，大會裁判長狄懋昌賽前耳提面命，一再提醒參賽者要注意安全。
問他是否也被風干擾？Martin Papanov說：「不會啊！我超喜歡在大風中比賽。」中文只會說「歹勢」（其實是台語）、「謝謝」的他，最喜歡的台灣美食是水餃，以及「豆腐加上甜豆」（豆花啦），至於臭豆腐，他笑說：「就不必了。」
女子組冠軍是Team MSG葉玳君2:22:54.59，亞軍TRIGON FACTORY Karen Brocket 2:25:24.81，季軍哥倫布車隊程秀如2:25:44.69。
「玳姐」葉玳君是傳道人和基督教青少年輔導員，本愛游泳和打籃球，這是去年10月接觸自由車的她第一次奪冠。「今天體感很好，而且運氣不錯有跟對集團，回程的大逆風超辛苦的，騎車雖然很喘很痛苦，但我就是喜歡挑戰極限。」她說。
60公里的國中組，西松高中魏子棋01:28:55.03奪冠，同學周昀霆01:29:00.98季軍，新竹縣新豐國中謝易錡01:28:56.06亞軍。咦？高中生拿國中組冠軍？魏子棋說：「其實大會是以年齡分組的，我是97年1月出生的，符合U15組。」
高一的「海馬」魏子棋國一原本是籃球控衛，國二改練自由車。「我才175公分，打籃球太矮。」平日專攻短距離場地賽，今年全中運勇奪國男組競輪亞軍的他坦言，回程風大又亂，還好沒有摔車，也要特別謝謝隊友周昀霆幫他破風。
聽障奧運自由車國手莊詠智、聽奧射擊國手謝宛錚也參加競賽組，拿下男40歲組季軍的莊詠智說：「山頂下坡時，強烈的側風使單車搖晃不已，回程逆風更是吃力，臨近終點線前，我竟然抽筋了，可能是齒輪比輕迴轉速度過高所致。」
男55歲組亞軍法國籍Laurent說得一口流利中文，原來他是台灣女婿，中文名字叫巴洛朗，30年前來台的他是FATTON貨運台灣分公司老闆，原本喜歡跑步，因為膝蓋開刀，12年前改騎自行車，最喜歡吃的台灣美食是牛肉麵。