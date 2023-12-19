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甘肅深夜強震！規模6.2極淺層釀死傷　倖存者哭訴：差點沒跑出去

▲中國甘肅省當地時間18日深夜發生芮氏規模6.2強震，許多睡夢中的居民驚醒並奪門而出，衣服都沒來得及穿好。（圖／翻攝自微博）
▲中國甘肅省當地時間18日深夜發生芮氏規模6.2強震，許多睡夢中的居民驚醒並奪門而出，衣服都沒來得及穿好。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國甘肅省臨夏州積石山縣，18日晚間11點59分發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的強震，據報多地都有強烈震感，截至發稿時間為止，已知至少17人死亡、124人受傷。

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綜合《央視》、《澎湃新聞》等中媒報導，這起地震，臨夏州、蘭州市、武威市等多地皆震感強烈，青海省西寧市、海東市等也有明顯震感，地震在甘肅省、青海省至少造成17人死亡，後續又記錄到上百起餘震。

▲當地多棟建築倒塌或損毀。（圖／翻攝自新華社）
▲當地多棟建築倒塌或損毀。（圖／翻攝自新華社）
報導指出，主震持續了近20秒，當地多棟房屋受損、屋頂或牆壁倒塌。有倖存居民驚恐回憶到餘震不斷，還有人哭訴說自己差點被活埋，幸好因為還沒入睡才躲過一劫。從中國網路上流傳的影像看來，許多人逃到戶外時都還沒來的及穿衣服，僅著內褲。

中國地震台網中心專家分析後發現，此次地震屬於「逆衝型破裂」，由於該地區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的重要組成區域，受歐亞板塊與印度板塊的長期擠壓作用，「構造活動強烈」，有多條「深大斷裂」。

▲居民家中一片狼藉，天花板崩塌。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲居民家中一片狼藉，天花板崩塌。（圖／翻攝自澎湃新聞）
地震發生後，甘肅省已啟動Ⅱ級緊急應變，調集消防、森林消防、省級專業救援隊伍及社會救援隊伍共1300餘人、救援車輛180餘台，趕赴現場。第一批救災物資包含棉帳篷100頂、折疊床400張、棉被400床、棉褥400床、棉大衣500件和火爐100套，也都已運往災區。

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AI倪珍報新聞