因應俄羅斯威脅　芬蘭和美國簽署國防協議

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芬蘭國防部長哈卡寧(Antti Hakkanen)18日在華府和美國國務卿布林肯(Antony Blinken)簽署這項協議時，讚揚這是「美國對防衛芬蘭和整個北歐承諾的一個強力訊號」。
他表示，「我們不指望美國承擔芬蘭的國防。我們將持續對國防進行投資、並分擔我們地區內外的負擔」。「然而，這項協議明顯提高了我們在所有情況下共同行動的能力」。
由於擔心和強鄰俄羅斯對立，芬蘭數十年來一直避免正式加入北約。但在俄羅斯入侵烏克蘭之後，芬蘭已經改變方向，並在4月加入北約。
根據俄羅斯官媒17日播出的訪問內容，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)指責西方把芬蘭「拖入」北約，並表示俄羅斯和芬蘭的爭端，包括20世紀中葉的領土爭議都已解決。
蒲亭並宣布，莫斯科將在俄羅斯西北部、靠近芬蘭的地方，設立一座新的軍區作為回應。
出席華府簽署儀式的芬蘭外長瓦爾托寧(Elina Valtonen)，則再次指控俄羅斯試圖把開發中國家的人員透過邊界送到芬蘭，將「移民武器化」。
她在華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)表示，「過去兩年，我們看到俄羅斯的侵略行為幾乎沒有受到任何限制」，「我們看到在可預見的未來，俄羅斯仍將是對全球安全的威脅」。
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