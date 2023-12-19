▲近視千度、散光還白內障！　工程師靠功能性人工水晶體擺脫眼鏡依賴  

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白內障年輕化 4大高風險族群要注意白內障主因為老化，是年長者視力不良的最大殺手，但隨著國人依賴3C、用眼過度曝曬於紫外線下，白內障也逐漸年輕化。許粹剛表示，許多高度近視患者、工程師、眼睛受過傷的患者、曾接受過近視雷射手術的患者，都容易提早出現白內障。若視力模糊造成上下樓走路困難，健保有給付視力<0.5者進行白內障手術，建議及早就醫矯正。
▲振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛
白內障合併散光 3種治療方式一次看台灣高達7-8成民眾有散光，當光線從角膜經過水晶體投射到視網膜，若角膜非正圓就會造成視覺不清晰。若散光50度可暫時不用處理，若為75-100度以上建議以下列方式矯正。尤其白內障若合併散光，僅靠白內障手術難以根治，尚需配戴眼鏡或雷射手術矯正，或是透過白內障手術植入功能性水晶體，滿足視力需求，提升視覺品質。
- 配戴眼鏡矯正散光
- 雷射手術去除殘餘度數
- 白內障手術時置放功能性／散光人工水晶體
澳洲知名眼科醫師Dr. Ben Richard LaHood表示，如果眼睛存在散光，人們在視物時會出現2個模糊的圖像，建議先考慮矯正散光，再考慮不同景深的人工水晶體。現在的患者不只期望擁有更清晰的視野，希望能夠看遠也能看近，對於術後的期望值也上升了。
人工水晶體多樣化，要如何選擇適合自己的？許粹剛表示，人工水晶體主要分為單焦點人工水晶體（非球面）、延伸焦段人工水晶體、三焦點人工水晶體，不同的焦段負責不同的視物距離。另散光患者可增加選擇矯正散光人工水晶體，一次解決白內障與散光問題。Dr. Ben Richard LaHood表示，延伸焦段的人工水晶體，可以帶給患者更多好處，術後不需高度依賴眼鏡，擁有更自然的視力範圍、副作用小，而且不會產生眩光問題。
- 非球面/散光非球面人工水晶體：
- 延伸焦段/延伸焦段散光人工水晶體：
- 三焦點/三焦點散光人工水晶體：
Dr. Ben Richard LaHood最後呼籲民眾保持充足睡眠、配戴太陽眼鏡、使用潤滑滴劑緩解乾眼症、進行眼周熱敷 按摩，做好日常保養便能擁有健康眼睛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60247
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