台股早盤跌逾70點 「航海王」續強！ AI廣達與緯創逆勢抗跌
美股昨（18）日重要指數漲多跌少，台北股市今（19）日早盤震盪拉回，回測五日線，一度跌70多點，來到17577點附近，跌幅0.4%。權值王台積電相對強勢早盤漲3元，來到588元，小漲0.3%。今日盤面焦點為航海王與AI股領軍，其中陽明、長榮與萬海股價持續走高，早盤分別漲4.7%、3%與1.7%。AI指標股緯創與廣達漲1%到2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數18日上漲0.86 點，或0.00%，收37306.02點；標普500指數上漲21.37點，或0.45%，收4740.56點；那斯達克綜合指數上漲90.89點，或0.61%，收14904.81點；費城半導體指數下跌13.22點，或0.32%，收4103.79點。
台北股市今日開高走低，早盤以17669點開出，隨後跌70多點，來到17577點附近，跌幅0.4%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到588元，小漲0.3%。同樣是晶圓代工的聯電，跌1.3%，世界先進與力積電同樣跌1%以上。其他重要電子股，如聯發科、鴻海小跌，和碩、台達電跌0.5%以上。
群創與友達相對跌多，跌幅超過1%，旺宏也跌1%。至於宏碁則是逆勢抗跌漲逾3%、華碩小漲。AI概念股今日強勢抬頭，指標股緯創漲1%以上、廣達漲逾2%、技嘉與英業達漲0.5%以上、緯穎在平盤附近。而紅海危機讓貨櫃運價高漲，SCFI貨櫃運價連三紅，上週漲5.93%，使得陽明、長榮與萬海股價持續走高，分別漲4.7%、3%與1.7%。