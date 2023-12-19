10女控NONO性侵、性騷 3案北檢不起訴其餘移轉管轄
台北地檢署偵辦藝人NONO（陳宣裕）疑似性騷、性侵多名女子，檢察官分別於8月、10月間二度傳喚NONO出庭，檢察官又經過2個月的比對，今（19）日將其中3名被害人提告部分不起訴，另7名被害人提告部分，因無管轄權，將陳請高檢署核轉士林地檢署偵辦。
記者潘千詩／台北報導
據了解，檢方第一次偵訊時，是針對扣押到的證據訊問NONO，應是針對告訴人的指控，向NONO逐一釐清，偵訊後依妨害性自主罪嫌，諭令NONO以50萬元交保。由於網紅「小紅老師」提告時，有提供檢察官被害人名單，但實際提告人數，目前僅知約10人左右。
至於檢察官第二次傳喚NONO，他被法警帶入溫馨室，據了解，有法醫在溫馨室內等NONO，經NONO同意，再律師見證下，由法醫勘驗特徵並記錄作為偵辦參考。
今年上半年，國內#MeToo風暴延燒之際，小紅老師回憶10幾年前曾遭知名搞笑藝人NONO拖到車後座，企圖扯下她底褲，涉嫌性侵未遂。小紅老師後來帶著證據前往台北地檢署，對NONO按鈴提告，當時她透露，她收到的消息，受害人數就多達25人。
※【NOWnews 今日新聞
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