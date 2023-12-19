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大牙安全過關！控黑人11年前性騷她　妨害名譽不起訴

▲黑人陳建州控告大牙涉嫌妨害名譽，但檢察官不起訴（圖／記者潘千詩攝，2023.10.19）
▲黑人陳建州控告大牙涉嫌妨害名譽，但檢察官不起訴（圖／記者潘千詩攝，2023.10.19）

記者潘千詩／台北報導

「黑人」陳建州遭「大牙」周宜霈指控，涉於11年前在香港飯店內對她性騷擾，因此控告大牙涉嫌加重誹謗。經台北地檢署分別傳喚黑人、大牙出庭，另取得貝童彤等5人證詞，檢察官認定，大牙並非捏造事實，今（19）日將大牙不起訴。

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不起訴書指出，大牙雖不能證明言論內容為真實，但依大牙所提證據資料，可認大牙有相當理由確信其為真實，並非故意捏造虛偽事實，且大牙討論的內容亦非僅涉及私德，認定大牙罪證不足。

▲「大牙」周宜霈上午來北檢應訊（圖／讀者提供，2023.09.14）
▲「大牙」周宜霈獲檢察官不起訴（圖／讀者提供，2023.09.14）
國內上半年爆發#MeToo風暴，先從政壇一路燒到演藝圈。昔日黑澀會妹妹大牙於6月27日在臉書公開指控，2012年間，她跟工作人員以及當時的老闆陳建州前往香港錄製節目，下飛機後準備要回飯店休息，陳建州突然詢問大牙「要不要鬆一下（台語）」，大牙原以為陳建州個性愛開玩笑，加上經紀人在車上，就沒想太多，但沒想到當天凌晨，陳建州就藉口要討論事情，進入她房間，從身後環抱她要求發生關係，當她端出范瑋琪希望阻止黑人，陳卻說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

大牙說，她隱忍11年不敢說，就是因為陳建州曾在黑澀會時期冷凍過她。

陳建州被爆後捲入性騷事件後，他當天就發聲明否認，還連同范瑋琪共同對大牙提起民事訴訟求償1000萬元，而當晚「微風女神」郭源元也站出來踢爆陳建州的惡行，力挺大牙「我不想讓大牙只有一個人」，但還是遭到陳建州否認，強調自己不再針對莫須有的指控回應，之後陳建州突然撤告，改對大牙提出刑事訴訟加重誹謗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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