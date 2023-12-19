大牙安全過關！控黑人11年前性騷她　妨害名譽不起訴

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國內上半年爆發#MeToo風暴，先從政壇一路燒到演藝圈。昔日黑澀會妹妹大牙於6月27日在臉書公開指控，2012年間，她跟工作人員以及當時的老闆陳建州前往香港錄製節目，下飛機後準備要回飯店休息，陳建州突然詢問大牙「要不要鬆一下（台語）」，大牙原以為陳建州個性愛開玩笑，加上經紀人在車上，就沒想太多，但沒想到當天凌晨，陳建州就藉口要討論事情，進入她房間，從身後環抱她要求發生關係，當她端出范瑋琪希望阻止黑人，陳卻說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」
大牙說，她隱忍11年不敢說，就是因為陳建州曾在黑澀會時期冷凍過她。
陳建州被爆後捲入性騷事件後，他當天就發聲明否認，還連同范瑋琪共同對大牙提起民事訴訟求償1000萬元，而當晚「微風女神」郭源元也站出來踢爆陳建州的惡行，力挺大牙「我不想讓大牙只有一個人」，但還是遭到陳建州否認，強調自己不再針對莫須有的指控回應，之後陳建州突然撤告，改對大牙提出刑事訴訟加重誹謗。
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