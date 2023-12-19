一天比一天冷！入冬「首波寒流」將報到 低溫剩8度時間出爐
今（19）日開始，新的一波冷空氣將侵襲台灣，強度至少有「強烈大陸冷氣團」的威力，在週四或週五（12月21日至12月22日），更有機會挑戰入冬首波寒流，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週四晚間至週五清晨最低溫時，北台灣平地大都降至攝氏9至10度，部分平地的最低氣溫在攝氏8度左右，高山可能出現降雪，民眾外出務必留意保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今天「強烈大陸冷氣團」的前緣接近，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，氣溫將逐漸下降，中南部暫時沒有無影響，各地區氣溫分佈上，北部攝氏14至22度，中部攝氏15至27度，南部攝氏16至29度、東部攝氏14至27度，日夜溫差相當大。
吳德榮指出，明日至週六（12月20日至12月23日）持續受冷氣團影響，迎風面降雨明顯，氣溫逐日續降，愈來愈冷，中南部氣溫也會漸降、早晚較冷，週四晚上至週五清晨，氣溫降至最低，北台灣平地大都降至攝氏9至10度，部分平地的最低氣溫在攝氏8度左右。週四、週五包括太平山、合歡山等高山的水氣及溫度處在降雪的臨界條件，是否順利降下瑞雪，應持續觀察。
吳德榮提及，週六白天起至下週日（12月24日）白天冷空氣略減弱，下週日晚上至下週一（12月25日）冷空氣略增強，下週二（12月26日）冷空氣再略減弱；北台灣皆處在極地大陸氣團邊緣，持續偏濕冷，中南部則在早晚偏冷，仍應注意保暖。