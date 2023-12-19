▲深層靜脈栓塞支架介入治療　90歲阿嬤重獲新生

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靜脈栓塞的危險因子每個人都可能會有！血管栓塞分為動脈和靜脈兩大類，動脈方面，中風、心肌梗塞最常見，尤其是男性更容易受影響。55歲以上女性和45歲以上男性為高風險族群，若伴隨慢性疾病、家族病史、抽菸、肥胖等因素，則有更高的血管栓塞風險。靜脈方面，年齡、遺傳性凝血因子異常、避孕藥使用、長期久站久坐、臥床休息等狀況都可能導致靜脈栓塞。
花蓮基督教門諾醫院心血管外科黃振銘醫師指出，不同於動脈栓塞，靜脈栓塞的症狀大多數民眾都認為一定有腳部水腫的症狀，但實際上，腳部水腫僅占症狀中的百分之四十，其他更常見的症狀為腳部沉重感、臀部酸痛、下腹疼痛等，這種情況往往被誤解為神經問題，而不是靜脈栓塞，因此延誤治療。
黃振銘醫師進一步指出，深層靜脈栓塞若未及時治療，會導致肺栓塞，恐造成心臟功能異常，死亡率更高達百分之三十。
目前臨床上深層靜脈栓塞的治療，包括藥物治療和手術治療。建議大部分病患會先使用抗凝血劑，如效果不佳，則使用血栓溶解劑，如情況尚為好轉或是急性復發，可能就是髂骨靜脈壓迫症候群，就需要支架介入治療。深層靜脈栓塞支架治療為一種微創手術，通常在局部麻醉下進行，優點是短時間內可出院，並降低患者病灶出血的機率。
醫籲別輕忽髂骨靜脈壓迫症候群人在年輕時，由於動脈還保持較高的彈性，可能對於血管系統的變化較不敏感。但隨著年歲漸長，血管的鈣化程度增加，導致動脈鈣化，壓迫靜脈血管。動脈的鈣化會使血流變得緩慢進而產生血塊，這就是髂骨靜脈壓迫症候群。
黃振銘醫師分享，一位 90歲的傅阿嬤，因左腳水腫就診，經醫師問診後才回憶起近期也有臀部酸痛、下腹疼痛的問題，最終診斷為深層靜脈血栓。經藥物治療，溶血栓後仍有陳舊性血栓問題，這種情況即為髂骨靜脈壓迫症候群，需放置靜脈血管支架，利用支架將無法移除的陳舊血塊撐起，使血液可以順利流動至心臟，目前治療後已三年沒有復發，恢復相當的好。
▲花蓮基督教門諾醫院心血管外科黃振銘醫師提醒，髂骨靜脈壓迫症候群的發生是無法避免的老化現象，若發現左腳異常腫脹，請立即就醫尋求醫療協助。
健康生活才能降低血管栓塞風險髂骨靜脈壓迫症候群為一種難以避免的老化現象，但對於一般人，仍可透過健康的生活習慣來降低血管栓塞的風險。黃振銘醫師說；除了避免長時間久坐久站，且避免長時間維持同一姿勢，也可以使用具有壓力值標示醫療用彈性襪來促進血液循環，減輕腿部腫脹。飲食方面，多喝水以保持血液流動，飲食盡量少油少鹽，避免成為三高族群，最重要的是定期健康檢查，才能夠及時發現潛在的健康問題，制定有效的預防措施才能奠定健康基礎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60264
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