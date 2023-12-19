「囤房稅2.0」今表決！稅率最高4.8％　時力批綠藍白聯手打假球

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邱顯智指出，行政院版本只是一個玩弄稅率數字的半套修法，其針對佔近全國個人持有空屋數97%的1至3戶持有人，每屋只會被多課徵 0.2%。要到持有超過7戶空屋時，才會被課以不過 4.8% 的最高稅率。對於有意囤房的投資客不僅毫無嚇阻作用，囤房的操作空間，也完全不會消失。
邱顯智指出，對於建商餘屋，財政部的稅率級距更是令人匪夷所思。除了是從建商拿到使用執照後才起算，還要等超過5年後，才對建商課以最高的4.8%的稅率。而時代力量的版本，對於個人投資客，不僅於稅率上能有效打擊，並逼出空屋外，另外也鼓勵建商於足夠時間內，以正常合理的價格販售，並有效嚇阻故意囤房的建商，兼顧買賣雙方的利益。
立委陳椒華表示，房屋評定現值與市價差異的問題，應該透過不動產評價委員會，來獲得專業與公正的解決，並使長期房屋持有成本過低的狀況，能有明顯合理的改善，並進而縮小市場炒作的空間，讓有自用住房屋的民眾，能夠以合理的價格購得房屋。
這次時力所提出的版本， 就是將地方民代排除於不動產評價委員會，增加並改由具公正、客觀立場的相關領域專家學者參與評議，將其中專家學者與民間相關團體代表，明定不得少於委員總數二分之一 。
時力版本在之前審查的過程中，已經獲得其他黨團的支持，成功爭取讓地方的不動產評價委員會，能從此回歸專業化，考量各方聲音，來對於現在房屋持有成本偏低的長久問題，能有效的解決。
立委王婉諭說，目前房屋標準價格的評定，也早已無法反映實際房屋價格的變化，進而讓房屋評定現值與市價差距更大。因此，時代力量主張將房屋不動產交易的實價登錄價格資料，列入不動產評價委員會於評定時的考量事項之一，希望讓房屋的真實價格於評定中真實呈現，藉此使房屋稅稅基能更進一步貼近市價，提高故意囤房者的持有成本，讓市場住家用房屋的供需，更穩定更合理。
時力黨團期望，此次時代力量「民代退出評價會」與「稅基參考實價調整」兩項訴求，能讓未來房屋現值的評定及房屋稅的徵收更合理，並有效改善投機囤房的現象，落實居住正義。